Умер российский кинорежиссер Александр Митта

Артист скончался на 93-м году жизни

14 июля 2025, 13:49, ИА Амител

Александр Митта / Фото: кадр из телепередачи "Мой герой"

Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на его сына.

1 июля артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти Митты стал рак почки. Как пишет источник, в последнее время он находился на паллиативном лечении. При госпитализации врачи диагностировали у режиссера состояние сопора – угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном.

Среди известных работ режиссера – "Граница. Таежный роман", "Москва, любовь моя" и другие. Он был удостоен премии ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру" и "За лучший телевизионный художественный/игровой сериал".