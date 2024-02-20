Умер сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьев

Причина смерти не уточняется

20 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Константин Воробьев / Фото: kino-teatr.ru

Сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни 18 февраля, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Воробьев родился в 1970 году в Белоруссии. На телевидении и в кино начал работать с 1993-го. За свою карьеру он подготовил к эфиру свыше 1000 телевизионных программ различной тематики. Был продюсером и автором нескольких десятков документальных фильмов, а также участвовал в создании пяти эфирных белорусских телеканалов и российского спутникового канала ТРО. В числе самых заметных работ Воробьева – сценарий фильма "Брестская крепость" (2010) и последующего мини-сериала "Крепость" (2011).