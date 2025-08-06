Умерла звезда сериала "Ходячие мертвецы" Келли Мак

Актриса скончалась в возрасте 33 лет после продолжительной болезни

06 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Келли Мак / Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Американская актриса Келли Мак, известная по роли в сериале "Ходячие мертвецы", умерла в возрасте 33 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на семью знаменитости.

Согласно их информации, Мак скончалась 2 августа в городе Цинциннати (штат Огайо). Долгое время актриса боролась с опухолью центральной нервной системы.

Келли Мак родилась в 1992 году в США. Ее актерская карьера началась в 2000-х годах. Широкую известность она приобрела благодаря ролям в сериалах "Ходячие мертвецы" (2010-2022) и "Медики Чикаго" (2015 – по настоящее время). Последней работой была роль в полнометражном фильме "Юниверсал" (2025).