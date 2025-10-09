Уральские школьницы поставили на колени и избили сверстницу

Все происходящее они снимали на видео

09 октября 2025, 10:15, ИА Амител

В Краснотурьинске школьницы устроили жестокую расправу над сверстницей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По предварительным данным, в конце августа девятиклассницы из школы № 24 встретили бывшую ученицу возле заброшенного здания. Девочку поставили на колени и заставили извиняться, а затем начали избивать руками и ногами.

Запись разошлась по местным чатам только сейчас, после чего о ней узнали в прокуратуре. Там организовали проверку. Полиция оперативно установила личности всех участниц издевательств.