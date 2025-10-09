Уральские школьницы поставили на колени и избили сверстницу
Все происходящее они снимали на видео
09 октября 2025, 10:15, ИА Амител
В Краснотурьинске школьницы устроили жестокую расправу над сверстницей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
По предварительным данным, в конце августа девятиклассницы из школы № 24 встретили бывшую ученицу возле заброшенного здания. Девочку поставили на колени и заставили извиняться, а затем начали избивать руками и ногами.
Запись разошлась по местным чатам только сейчас, после чего о ней узнали в прокуратуре. Там организовали проверку. Полиция оперативно установила личности всех участниц издевательств.
Реально ссыкухи без мозгов
Щас с фильмокруткой будут без кина разбираться?
Может пора уже открывать колонии для несовершеннолетних? Сколько ещё может быть таких новостей? Дети-то законотворцев с такими детьми не учатся. Им по фиг.
может в ивано-дулинске уже порядок навести? кого надо закрыть, кого надо уволить, что не новость, от туда то трэш
Смелые толпой на одного, раз снимают на видео значит знают, что никакого наказания им не будет, вот очень интересно какое наказание последует, скорее всего все ограничиться беседой с родителями,
Ну вот, а некоторые тут с пеной у рта верещали, что собаки зло злющее. А тут под носом у них такооооое выросло, что хоть ошейники с намордниками на них одевай😙
А мне интересно - вы хором одобряете пытки подозреваемых, вы хором виноватите в изнасилованиях жертв, вы считаете, что детей надо "учить" ремнем, вы считаете, что человек, который покрасил волосы, достоин избиения и оскорблений, ибо его внешний вид вам не нравится и т.д. и т.п. А тут-то что не так? Все по вашим заветам - компания оскорбилась чем-то, компания заставила обидчицу извиниться на камеру. Это вообще-то прямо тренд последних лет, разве нет? Или вы всерьез считали, что это все будет происходить только с теми, кто не понравился лично вам?
Это было всегда
А стало наказуемо в эпоху интернета
Гость (11:29:06 09-10-2025) Это было всегдаА стало наказуемо в эпоху интернета... но не в таких количествах, и у парней. Девицы вобще отжигают последнее время...
Гость (11:34:05 09-10-2025) но не в таких количествах, и у парней. Девицы вобще отжигаю... Всегда было больше у девиц.
Только реальная мера ответственности и реальное наказание могут незначительно но изменить ситуацию Безнаказанность в подростковой среде особенно позволяет твориться таким явлениям. Наказывать не только малолеток но и ОБЯЗАТЕЛЬНО РОДИТЕЛЕЙ!!! Сегодня родителям много выплат за чадо которое они породили. Вот и пусть рублем отвечают за то что произвели бракованный продукт в виде такого индивидуума!
Яжмамочки!!! Это плоды ВАШЕГО воспитания!!!! Дальше будет хуже. Родители, берегите детей от яжмамок и их корзинок обоих полов!