"Ты жирная". В Новосибирске семиклассница жестоко избила бывшую подругу
У ребенка диагностирован перелом позвонка и сотрясение мозга
08 октября 2025, 16:40, ИА Амител
В Новосибирске семиклассница жестоко избила свою бывшую подругу, в то время как толпа сверстников снимала расправу на видео, сообщает "КП-Новосибирск".
«Дочка пришла домой избитая, ничего мне сначала не сказала. Я стала спрашивать, Лиза* призналась: она пошла из школы домой, ее встретила толпа детей, стала уговаривать "отойти поговорить" за школу. Потом Валя* подошла к дочке и стала ее оскорблять», – рассказывает Евгения, мать пострадавшей девочки.
Конфликт продолжался около десяти минут – обидчица повалила девочку на землю, пинала ее, затем поставила на колени и била по шее, в то время как толпа одноклассников снимала расправу на видео и подначивала: "Давай, избей ее".
В результате избиения у Лизы диагностированы серьезные травмы: сотрясение головного мозга, компрессионный перелом шейного позвонка и подозрение на смещение грудной и шейной части позвоночника.
«Дочка уже неделю пролежала в больнице, ей выдали корсет. Врачи говорят, что ей придется лежать в больнице три недели, только потом нас могут выписать», – поделилась Евгения.
По словам женщины, травля продолжалась со второго класса, когда девочку начали оскорблять из-за полноты, при этом педагоги не принимали эффективных мер.
«Я сообщила обо всем директору, связалась с родителями Вали. Они сказали, якобы моя дочь "сама виновата, она ходит и навязывается, хочет дружить". Хотя дочка с Валей дружили с садика, вместе пошли в школу, делали уроки, гуляли», – рассказала мама Лизы.
В полиции подтвердили, что заявление принято и проводится проверка, все участники конфликта установлены.
*Имена изменены
16:51:34 08-10-2025
В Новосибирск ни ногой - там жирных бьют.
17:00:04 08-10-2025
семиклассница жестоко избила свою бывшую подругу, в то время как толпа сверстников снимала расправу на видео,----- да уж... расплодилось уродов.
17:35:02 08-10-2025
Это страшно! Очень страшно. Практически каждый день подобные новости...И даже комментариев особо на них нет...Буд- то эта такая обыденность уже...Вчера мальчишку изнасиловали и тоже снимали семиклассники и потом еще видео пытались продать. ..Резонанса такого уже не вызывает общественного подобная дичь!И это чудовищно просто! Общество привыкает к насилию или уже привыкло?
Ужасные времена(
21:22:59 08-10-2025
Гость (17:35:02 08-10-2025) Это страшно! Очень страшно. Практически каждый день подобные... Семиклассников за это потом отмутузили старшеклассники. Не всё потеряно.
17:57:18 08-10-2025
Последствия детоцентризма и эгоизма яжмамок. Не доведет ваша борзота до добра. А доведется вам пожинать плоды своей нелепой "любви" к детям!
10:44:13 09-10-2025
Гость (17:57:18 08-10-2025) Последствия детоцентризма и эгоизма яжмамок. Не доведет ваша...
"Сжечь ее на костре! " - закричал Рыжий.
"Хватайте ее! - приказала Железная Кнопка. - И тащите в сад! - Она размахивала моим платьем. - Ждите вас там. Мы скоро! "
Мальчишки набросились на меня.
"За ноги ее! - орал Валька. - За ноги!.. "
Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я лягалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад. "
"Чучело", В. Железников, 1981 г.
10:11:42 09-10-2025
Да это наоборот отсутствие любви родительской, по фоткам и одежде видно что ребенок такой. Вместо секций и кружков они сбиваются в свору чтобы чье-то хоть уважение заслужить, в голову приходит только такое....