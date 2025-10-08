"Ты жирная". В Новосибирске семиклассница жестоко избила бывшую подругу

У ребенка диагностирован перелом позвонка и сотрясение мозга

08 октября 2025, 16:40, ИА Амител

В Новосибирске семиклассница жестоко избила бывшую подругу / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске семиклассница жестоко избила свою бывшую подругу, в то время как толпа сверстников снимала расправу на видео, сообщает "КП-Новосибирск".

«Дочка пришла домой избитая, ничего мне сначала не сказала. Я стала спрашивать, Лиза* призналась: она пошла из школы домой, ее встретила толпа детей, стала уговаривать "отойти поговорить" за школу. Потом Валя* подошла к дочке и стала ее оскорблять», – рассказывает Евгения, мать пострадавшей девочки.

Конфликт продолжался около десяти минут – обидчица повалила девочку на землю, пинала ее, затем поставила на колени и била по шее, в то время как толпа одноклассников снимала расправу на видео и подначивала: "Давай, избей ее".

В результате избиения у Лизы диагностированы серьезные травмы: сотрясение головного мозга, компрессионный перелом шейного позвонка и подозрение на смещение грудной и шейной части позвоночника.

«Дочка уже неделю пролежала в больнице, ей выдали корсет. Врачи говорят, что ей придется лежать в больнице три недели, только потом нас могут выписать», – поделилась Евгения.

По словам женщины, травля продолжалась со второго класса, когда девочку начали оскорблять из-за полноты, при этом педагоги не принимали эффективных мер.

«Я сообщила обо всем директору, связалась с родителями Вали. Они сказали, якобы моя дочь "сама виновата, она ходит и навязывается, хочет дружить". Хотя дочка с Валей дружили с садика, вместе пошли в школу, делали уроки, гуляли», – рассказала мама Лизы.

В полиции подтвердили, что заявление принято и проводится проверка, все участники конфликта установлены.

*Имена изменены