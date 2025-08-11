НОВОСТИОбщество

Увеличить отпуск для предпенсионеров предложили в Госдуме

Речь идет о работниках, которым осталось пять лет до выхода на пенсию по старости

11 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Предпенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Предпенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуму планируют внести законопроект, предлагающий увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней, сообщает РИА Новости.

«Предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о работниках, которым осталось пять лет до выхода на пенсию по старости.

Как отмечают авторы инициативы, в стране более 7 млн предпенсионеров. Дополнительные дни отпуска для них – это возможность больше времени посвятить себе, семье, здоровью.

Ранее в Госдуме предложили ввести двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка.

Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал о льготах для россиян предпенсионного возраста

На поддержку могут рассчитывать женщины в возрасте от 54 лет и мужчины в возрасте от 59 лет
НОВОСТИОбщество
Госдума инициативы отпуск

Комментарии 9

Avatar Picture
Кхм...

11:18:18 11-08-2025

Это для похода в полуклинику? 😁

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:34 11-08-2025

вот здорово было бы, экономика держится на людях 40+, надо их беречь

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:28:04 11-08-2025

Гость (11:20:34 11-08-2025) вот здорово было бы, экономика держится на людях 40+, надо и... Те, кто работают на вредном производстве, и без того имеют отпуск в 4 недели. Так что эта добавка - ниачом.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:49 11-08-2025

Кхм... (11:28:04 11-08-2025) Те, кто работают на вредном производстве, и без того имеют о... ТК курите. 28 дней это стандартный отпуск. И не важно где работать. У некоторых категорий работников отпуск м.б. больше.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:22:38 11-08-2025

Гость (11:43:49 11-08-2025) ТК курите. 28 дней это стандартный отпуск. И не важно где ра... Ну, давайте, расскажите мне, какой у меня отпуск 😁

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:50 11-08-2025

Кхм... (12:22:38 11-08-2025) Ну, давайте, расскажите мне, какой у меня отпуск 😁... Пишите где работаете. Дворником у магазинов без официального оформления? У меня работа без вреда для здоровья. ЗП белая. 2 раза по неделе я уже отгулял. Остаток в 2 недели буду скоро догуливать.
Ну и еще раз повторю, изучите трудовой кодекс. А то пишите ахинею и желаете, чтоб в нее все верили.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:52 11-08-2025

Кхм... (11:28:04 11-08-2025) Те, кто работают на вредном производстве, и без того имеют о... А причем здесь вредное производство? Речь идет о предпенсионерах!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:31 11-08-2025

Это они о себе заботятся?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

12:51:18 11-08-2025

Да здесь не то что увеличивать отпуск предпенсионерам (хотя и этого не сделают),а снизить нынешний возраст выхода на пенсию.Люди к этим годам уже изношены и смертность среди пожилых только увеличилась.Человек просто не дорабатывает до пенсии ,которую заработал неоднократно.

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров