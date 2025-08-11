Речь идет о работниках, которым осталось пять лет до выхода на пенсию по старости

11 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Предпенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуму планируют внести законопроект, предлагающий увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней, сообщает РИА Новости.

«Предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о работниках, которым осталось пять лет до выхода на пенсию по старости.

Как отмечают авторы инициативы, в стране более 7 млн предпенсионеров. Дополнительные дни отпуска для них – это возможность больше времени посвятить себе, семье, здоровью.

