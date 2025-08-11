Увеличить отпуск для предпенсионеров предложили в Госдуме
Речь идет о работниках, которым осталось пять лет до выхода на пенсию по старости
11 августа 2025, 11:00, ИА Амител
Предпенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Госдуму планируют внести законопроект, предлагающий увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней, сообщает РИА Новости.
«Предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Речь идет о работниках, которым осталось пять лет до выхода на пенсию по старости.
Как отмечают авторы инициативы, в стране более 7 млн предпенсионеров. Дополнительные дни отпуска для них – это возможность больше времени посвятить себе, семье, здоровью.
Ранее в Госдуме предложили ввести двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка.
11:18:18 11-08-2025
Это для похода в полуклинику? 😁
11:20:34 11-08-2025
вот здорово было бы, экономика держится на людях 40+, надо их беречь
11:28:04 11-08-2025
Гость (11:20:34 11-08-2025) вот здорово было бы, экономика держится на людях 40+, надо и... Те, кто работают на вредном производстве, и без того имеют отпуск в 4 недели. Так что эта добавка - ниачом.
11:43:49 11-08-2025
Кхм... (11:28:04 11-08-2025) Те, кто работают на вредном производстве, и без того имеют о... ТК курите. 28 дней это стандартный отпуск. И не важно где работать. У некоторых категорий работников отпуск м.б. больше.
12:22:38 11-08-2025
Гость (11:43:49 11-08-2025) ТК курите. 28 дней это стандартный отпуск. И не важно где ра... Ну, давайте, расскажите мне, какой у меня отпуск 😁
12:53:50 11-08-2025
Кхм... (12:22:38 11-08-2025) Ну, давайте, расскажите мне, какой у меня отпуск 😁... Пишите где работаете. Дворником у магазинов без официального оформления? У меня работа без вреда для здоровья. ЗП белая. 2 раза по неделе я уже отгулял. Остаток в 2 недели буду скоро догуливать.
Ну и еще раз повторю, изучите трудовой кодекс. А то пишите ахинею и желаете, чтоб в нее все верили.
13:07:52 11-08-2025
Кхм... (11:28:04 11-08-2025) Те, кто работают на вредном производстве, и без того имеют о... А причем здесь вредное производство? Речь идет о предпенсионерах!!!
11:37:31 11-08-2025
Это они о себе заботятся?
12:51:18 11-08-2025
Да здесь не то что увеличивать отпуск предпенсионерам (хотя и этого не сделают),а снизить нынешний возраст выхода на пенсию.Люди к этим годам уже изношены и смертность среди пожилых только увеличилась.Человек просто не дорабатывает до пенсии ,которую заработал неоднократно.