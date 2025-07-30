НОВОСТИОбщество

В России хотят ввести двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка

Автор законопроекта уверен, что это избавит матерей от дополнительной нагрузки и позволит им быстрее восстановиться

30 июля 2025, 13:45, ИА Амител

Младенец / Фото: Omar Lopez / Unsplash
Младенец / Фото: Omar Lopez / Unsplash

В Госдуме предложили ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов разработал и направил в российское правительство законопроект, которым предлагает дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением.

«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», - говорится в проекте федерального закона.

В пояснительной записке инициатор отмечает, что отсутствие обязательного отпуска для отца после рождения ребенка - существенный пробел в поддержке семьи. По его мнению, первые недели жизни новорожденного и восстановления матери - это период самой высокой нагрузки для семьи.

«Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки», - сказано в документе.

Чернышов подчеркивает, что предлагаемые поправки помогут обеспечить комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе. Так, это позволит освободить мать от части бытовых и физических проблем. Для успешного восстановления женщины после родов это имеет принципиальное значение.

Также парламентарий уверен, что инициатива поспособствует росту демографии в стране.

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Когда в России введут зарплату за рождение и воспитание детей?

Сумму предполагаемой денежной выплаты инициатор пока не назвал
Россия Демография

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

14:07:26 30-07-2025

У меня забух в две недели не укладывается. Тем более в случае рождения ребенка.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:33 30-07-2025

Гость (14:07:26 30-07-2025) У меня забух в две недели не укладывается. Тем более в случа... с вами лучше развод поскорее, никак не ребенок

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:24 30-07-2025

Поддерживаю. Когда родился ребенок, я брал отпуск, чтобы помогать супруге.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:15:42 30-07-2025

Трёп предвыборный. До выборов в думу около года

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:24 30-07-2025

Идея хорошая, но примут ли закон...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:33 30-07-2025

одно но, брак должен быть зарегистрирован, а не сожительство

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:40 30-07-2025

Вот это правильно, ведь отец долго бухает от радости при рождении ребёнка!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:05 30-07-2025

Гость (15:46:40 30-07-2025) Вот это правильно, ведь отец долго бухает от радости при рож... с такими обычно разводятся уродами

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:37:22 30-07-2025

Ситуация сомнительная. В нормальной семье с ответственным отцом и мужем согласна - он приготовит покушать, поможет искупать, встанет ночью, чтобы жена поспала, но из всех моих подруг и знакомых такой был один примерно из 30 мужей, в остальных случаях готовить пришлось молодой маме, небольшую помощь с купанием и ночным подъемом оказывали еще человек 15, при этом они воспринимали все как отпуск для себя любимого, поэтому пиво + телевизор, остальные пили на радостях, да еще норовили привести в дом гостей, чтобы вместе с ним порадовались, я помню 3-х мамочек,которые от этого ушли жить к маме, одна там и осталась. Кто хочет оказать помощь жене , он договорится об отпуске заранее, завершит все дела и реально будет помогать, ему никакой Закон не нужен, а остальные получат законное основание пить 2 недели.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:44 30-07-2025

гость (16:37:22 30-07-2025) Ситуация сомнительная. В нормальной семье с ответственным от... тогда как на Права ТС требовать справку от нарколога

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:42 31-07-2025

гость (16:37:22 30-07-2025) Ситуация сомнительная. В нормальной семье с ответственным от... Какая-то утопия у ваших друзей. Это же надо так подобраться по дружбе 30+ семейным парам, чтобы только одна нормальная семья.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:19 31-07-2025

Гость (12:08:42 31-07-2025) Какая-то утопия у ваших друзей. Это же надо так подобраться ... Там сборище свингеров.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:10 30-07-2025

Хороший Закон, хоть будет возможность хорошо побухать с друзьями. А с ребёнком жена сама справится, или маму пригласит.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:25 30-07-2025

Гость (18:02:10 30-07-2025) Хороший Закон, хоть будет возможность хорошо побухать с друз... развестись нужно с таким , это не супруг а обуза и опасность для ребенка

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:34 31-07-2025

Гость (22:52:25 30-07-2025) развестись нужно с таким , это не супруг а обуза и опасность... А других-то на всех не хватит

  -2 Нравится
Ответить
