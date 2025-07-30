В России хотят ввести двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка
Автор законопроекта уверен, что это избавит матерей от дополнительной нагрузки и позволит им быстрее восстановиться
30 июля 2025, 13:45, ИА Амител
В Госдуме предложили ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов разработал и направил в российское правительство законопроект, которым предлагает дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением.
«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», - говорится в проекте федерального закона.
В пояснительной записке инициатор отмечает, что отсутствие обязательного отпуска для отца после рождения ребенка - существенный пробел в поддержке семьи. По его мнению, первые недели жизни новорожденного и восстановления матери - это период самой высокой нагрузки для семьи.
«Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки», - сказано в документе.
Чернышов подчеркивает, что предлагаемые поправки помогут обеспечить комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе. Так, это позволит освободить мать от части бытовых и физических проблем. Для успешного восстановления женщины после родов это имеет принципиальное значение.
Также парламентарий уверен, что инициатива поспособствует росту демографии в стране.
14:07:26 30-07-2025
У меня забух в две недели не укладывается. Тем более в случае рождения ребенка.
22:50:33 30-07-2025
Гость (14:07:26 30-07-2025) У меня забух в две недели не укладывается. Тем более в случа... с вами лучше развод поскорее, никак не ребенок
14:12:24 30-07-2025
Поддерживаю. Когда родился ребенок, я брал отпуск, чтобы помогать супруге.
14:15:42 30-07-2025
Трёп предвыборный. До выборов в думу около года
14:58:24 30-07-2025
Идея хорошая, но примут ли закон...
15:19:33 30-07-2025
одно но, брак должен быть зарегистрирован, а не сожительство
15:46:40 30-07-2025
Вот это правильно, ведь отец долго бухает от радости при рождении ребёнка!
22:51:05 30-07-2025
Гость (15:46:40 30-07-2025) Вот это правильно, ведь отец долго бухает от радости при рож... с такими обычно разводятся уродами
16:37:22 30-07-2025
Ситуация сомнительная. В нормальной семье с ответственным отцом и мужем согласна - он приготовит покушать, поможет искупать, встанет ночью, чтобы жена поспала, но из всех моих подруг и знакомых такой был один примерно из 30 мужей, в остальных случаях готовить пришлось молодой маме, небольшую помощь с купанием и ночным подъемом оказывали еще человек 15, при этом они воспринимали все как отпуск для себя любимого, поэтому пиво + телевизор, остальные пили на радостях, да еще норовили привести в дом гостей, чтобы вместе с ним порадовались, я помню 3-х мамочек,которые от этого ушли жить к маме, одна там и осталась. Кто хочет оказать помощь жене , он договорится об отпуске заранее, завершит все дела и реально будет помогать, ему никакой Закон не нужен, а остальные получат законное основание пить 2 недели.
22:51:44 30-07-2025
гость (16:37:22 30-07-2025) Ситуация сомнительная. В нормальной семье с ответственным от... тогда как на Права ТС требовать справку от нарколога
12:08:42 31-07-2025
гость (16:37:22 30-07-2025) Ситуация сомнительная. В нормальной семье с ответственным от... Какая-то утопия у ваших друзей. Это же надо так подобраться по дружбе 30+ семейным парам, чтобы только одна нормальная семья.
12:29:19 31-07-2025
Гость (12:08:42 31-07-2025) Какая-то утопия у ваших друзей. Это же надо так подобраться ... Там сборище свингеров.
18:02:10 30-07-2025
Хороший Закон, хоть будет возможность хорошо побухать с друзьями. А с ребёнком жена сама справится, или маму пригласит.
22:52:25 30-07-2025
Гость (18:02:10 30-07-2025) Хороший Закон, хоть будет возможность хорошо побухать с друз... развестись нужно с таким , это не супруг а обуза и опасность для ребенка
08:03:34 31-07-2025
Гость (22:52:25 30-07-2025) развестись нужно с таким , это не супруг а обуза и опасность... А других-то на всех не хватит