В России хотят ввести двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка

Автор законопроекта уверен, что это избавит матерей от дополнительной нагрузки и позволит им быстрее восстановиться

30 июля 2025, 13:45, ИА Амител

Младенец / Фото: Omar Lopez / Unsplash

В Госдуме предложили ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов разработал и направил в российское правительство законопроект, которым предлагает дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением.

«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», - говорится в проекте федерального закона.

В пояснительной записке инициатор отмечает, что отсутствие обязательного отпуска для отца после рождения ребенка - существенный пробел в поддержке семьи. По его мнению, первые недели жизни новорожденного и восстановления матери - это период самой высокой нагрузки для семьи.

«Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки», - сказано в документе.

Чернышов подчеркивает, что предлагаемые поправки помогут обеспечить комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе. Так, это позволит освободить мать от части бытовых и физических проблем. Для успешного восстановления женщины после родов это имеет принципиальное значение.

Также парламентарий уверен, что инициатива поспособствует росту демографии в стране.