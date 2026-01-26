Узел связи телефонных мошенников нашли дома у жительницы Бийска

Вознаграждение от аферистов женщина получала в криптовалюте

26 января 2026, 17:30, ИА Амител

Технические устройства для связи телефонных мошенников у жительницы Бийска / Скрин из видео "МВД Медиа"

Полицейские в Бийске пресекли деятельность телефонных мошенников, обнаружив узел связи в квартире местной жительницы. 54-летняя женщина подозревается в организации канала для аферистов, сообщает "МВД Медиа".

В ходе обыска по месту жительства задержанной были изъяты технические средства, использовавшиеся для преступной деятельности: SIM-бокс, два ноутбука, три мобильных телефона, банковская карта и более 100 неактивированных SIM-карт.

«Женщина пояснила, что около двух недель по указанию анонимного куратора из интернета обеспечивала работу устройства, периодически меняя SIM-карты, и получала за это вознаграждение в криптовалюте», – говорится в сообщении.

Через этот узел связи злоумышленники совершали звонки по всей России. Установлено, что в результате одного такого звонка жительница Ростовской области перевела мошенникам 460 тысяч рублей, оформив для этого кредит.

В отношении задержанной возбуждено первое в Алтайском крае уголовное дело по статье "Организация деятельности по распространению принудительно доведенных сообщений". Женщина отпущена под подписку о невыезде, следствие продолжается.

В России появилась новая схема мошенничества: незнакомцы звонят россиянам от лица службы доставки из магазина и спрашивают код из СМС.