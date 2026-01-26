Узел связи телефонных мошенников нашли дома у жительницы Бийска
Вознаграждение от аферистов женщина получала в криптовалюте
26 января 2026, 17:30, ИА Амител
Полицейские в Бийске пресекли деятельность телефонных мошенников, обнаружив узел связи в квартире местной жительницы. 54-летняя женщина подозревается в организации канала для аферистов, сообщает "МВД Медиа".
В ходе обыска по месту жительства задержанной были изъяты технические средства, использовавшиеся для преступной деятельности: SIM-бокс, два ноутбука, три мобильных телефона, банковская карта и более 100 неактивированных SIM-карт.
«Женщина пояснила, что около двух недель по указанию анонимного куратора из интернета обеспечивала работу устройства, периодически меняя SIM-карты, и получала за это вознаграждение в криптовалюте», – говорится в сообщении.
Через этот узел связи злоумышленники совершали звонки по всей России. Установлено, что в результате одного такого звонка жительница Ростовской области перевела мошенникам 460 тысяч рублей, оформив для этого кредит.
В отношении задержанной возбуждено первое в Алтайском крае уголовное дело по статье "Организация деятельности по распространению принудительно доведенных сообщений". Женщина отпущена под подписку о невыезде, следствие продолжается.
В России появилась новая схема мошенничества: незнакомцы звонят россиянам от лица службы доставки из магазина и спрашивают код из СМС.
18:03:32 26-01-2026
Оказывается мошенники сидят в глубоком тылу, а нам говорят это зелебобы орудуют.
21:28:52 26-01-2026
Гость (18:03:32 26-01-2026) Оказывается мошенники сидят в глубоком тылу, а нам говорят э... В тылу предатели, а мошенники хоть где.
19:37:11 26-01-2026
Опять ватсап виноват?
23:21:13 26-01-2026
А почему не ловят тех кто продал 100 карт, а на кого они оформлены, а люди в курсе?
Проверяйте через Госуслуги какие карты за вами числятся, какие счета открыты!
09:29:51 27-01-2026
Олег (23:21:13 26-01-2026) А почему не ловят тех кто продал 100 карт, а на кого они офо...
Они же не активированы написано
10:17:27 27-01-2026
Олег (23:21:13 26-01-2026) А почему не ловят тех кто продал 100 карт, а на кого они офо... Что значит кто продал? Сим-карты сейчас везде продают, и в ларьках и супермаркетах, недавно даже в Ленте увидел, не говоря уже про маркетплейсы. Паспорт при этом не требуется.
Но все они, как и указано в статье - неактивированные. Активация - через личный кабинет моб.оператора и госуслуги. Всё законно.
Олег (23:21:13 26-01-2026) Проверяйте через Госуслуги какие карты за вами числятся,... А вот это - правильно. Надо проверять! Думал, что у меня 3 симки, залез на госуслуги, а там 4 - ТМобайл оформил по тихому, когда предлагал номер для оповещений.