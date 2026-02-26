В 2025 году в мире погибло рекордное число журналистов

Больше всего работников СМИ было убито израильской армией

26 февраля 2026, 09:14, ИА Амител

В 2025 году в мире погибло не менее 129 журналистов и работников СМИ, следует из данных Комитета по защите журналистов (CPJ). В 2024 году погибло 124 журналиста.

«В 2025 году было убито больше журналистов, чем за любой другой год с тех пор, как CPJ начал собирать данные более 30 лет назад. Это второй год подряд, когда число погибших журналистов бьет рекорды», — сказано в материале.

По данным комитета, больше всего журналистов (86) было убито Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). В Судане погибли девять журналистов, в Мексике — шесть. Четыре украинских журналиста погибли в ходе российско-украинского конфликта, говорится в докладе.

Военные конфликты привели к гибели 104 журналистов в 2025 году, указывает CPJ. Комитет отмечает резкий рост числа погибших от ударов БПЛА: два случая — в 2023-м и 39 — в 2025 году. Как отмечается в докладе, это отражает более широкую тенденцию: количество атак беспилотников с 2020 по 2024 год выросло более чем на 4000%.