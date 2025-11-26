В АГМУ прошел Конгресс молодых медиков, посвященный актуальным проблемам здравоохранения

Участники обсудили вопросы кадрового дефицита, карьерного роста и важности наставничества

26 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Конгресс молодых медиков / Фото: АГМУ

В Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ) состоялся Конгресс молодых медиков, который собрал студентов, молодых специалистов и руководителей медицинских учреждений. Основная цель – обсудить актуальные вопросы здравоохранения региона и найти пути их решения.

Место для равного и открытого диалога

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева отметила историческое значение мероприятия для региона. Она подчеркнула, что этот конгресс – первый, но университет планирует сделать его традиционным.

«Это платформа доверия, диалога и совместного проектирования будущего. Здесь нет "президиума сверху" – есть равные партнеры, объединенные общей миссией: служением здоровью человека», – пояснила Ирина Шереметьева.

Важность наставничества и карьерного роста

Участники посетили пленарную сессию, на которой обсудили, каким должен быть современный врач. Особое внимание уделили важности профессионализма, научной грамотности и человеческой эмпатии.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подчеркнул, что в условиях постоянного обновления медицинских технологий и методов работы врач должен не только обладать хорошими знаниями, но и стремиться к постоянному развитию. Важно, чтобы молодые специалисты могли совершенствовать навыки и строить доверительные отношения с пациентами.

Конгресс продолжился тематическими секциями, где затронули такие вопросы, как кадровый дефицит, трудоустройство, карьерный рост и создание крепкого профессионального сообщества.

На мероприятии также обсудили, как поддержать начинающих специалистов и роль наставничества в профессиональной адаптации. Участники поговорили о том, как привлечь молодежь к реализации национальных проектов, таких как "Продуктивная и активная жизнь" и "Семья", на территории региона.

Студенты познакомились с деятельностью Совета молодых врачей при Министерстве здравоохранения Алтайского края и узнали о возможностях карьерного роста в области медицины. Обсудили также, как важно развивать коммуникативные навыки молодых специалистов, чтобы они могли эффективно работать с пациентами и коллегами.

Завершился конгресс подведением итогов и награждением участников. Благодарности в различных номинациях (например, "Управляй", "Инициируй", "Развивай", "Открывай" и т.п.) вручили самым активным участникам. Победители также получили памятные подарки.

Культурная часть конгресса включала гала-концерт, в котором приняли участие студенты. Проректор АГМУ по воспитательной работе Лилия Сеченова отметила, что важной частью жизни будущих врачей является развитие творческих способностей. Всех участников творческого конкурса также наградили дипломами и памятными призами от организаторов.