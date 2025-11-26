В АГМУ прошел Конгресс молодых медиков, посвященный актуальным проблемам здравоохранения
Участники обсудили вопросы кадрового дефицита, карьерного роста и важности наставничества
26 ноября 2025, 15:00, ИА Амител
В Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ) состоялся Конгресс молодых медиков, который собрал студентов, молодых специалистов и руководителей медицинских учреждений. Основная цель – обсудить актуальные вопросы здравоохранения региона и найти пути их решения.
Место для равного и открытого диалога
Ректор АГМУ Ирина Шереметьева отметила историческое значение мероприятия для региона. Она подчеркнула, что этот конгресс – первый, но университет планирует сделать его традиционным.
«Это платформа доверия, диалога и совместного проектирования будущего. Здесь нет "президиума сверху" – есть равные партнеры, объединенные общей миссией: служением здоровью человека», – пояснила Ирина Шереметьева.
Важность наставничества и карьерного роста
Участники посетили пленарную сессию, на которой обсудили, каким должен быть современный врач. Особое внимание уделили важности профессионализма, научной грамотности и человеческой эмпатии.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подчеркнул, что в условиях постоянного обновления медицинских технологий и методов работы врач должен не только обладать хорошими знаниями, но и стремиться к постоянному развитию. Важно, чтобы молодые специалисты могли совершенствовать навыки и строить доверительные отношения с пациентами.
Конгресс продолжился тематическими секциями, где затронули такие вопросы, как кадровый дефицит, трудоустройство, карьерный рост и создание крепкого профессионального сообщества.
На мероприятии также обсудили, как поддержать начинающих специалистов и роль наставничества в профессиональной адаптации. Участники поговорили о том, как привлечь молодежь к реализации национальных проектов, таких как "Продуктивная и активная жизнь" и "Семья", на территории региона.
Студенты познакомились с деятельностью Совета молодых врачей при Министерстве здравоохранения Алтайского края и узнали о возможностях карьерного роста в области медицины. Обсудили также, как важно развивать коммуникативные навыки молодых специалистов, чтобы они могли эффективно работать с пациентами и коллегами.
Завершился конгресс подведением итогов и награждением участников. Благодарности в различных номинациях (например, "Управляй", "Инициируй", "Развивай", "Открывай" и т.п.) вручили самым активным участникам. Победители также получили памятные подарки.
Культурная часть конгресса включала гала-концерт, в котором приняли участие студенты. Проректор АГМУ по воспитательной работе Лилия Сеченова отметила, что важной частью жизни будущих врачей является развитие творческих способностей. Всех участников творческого конкурса также наградили дипломами и памятными призами от организаторов.
15:07:45 26-11-2025
студент медвуза должен нормально учиться (будущая профессия требует), курса с 3-4 подрабатывать в клиническом отделении, литературу читать. И ВСЁ! А это тусовщики
15:26:09 26-11-2025
Сколько в АГМУ учится иностранцев ? Все знания приобретенные они увезут к себе , на родину. А наши больницы останутся без кадрового вливания. Уже аппендикс определить не могут толково, в Новосибирске
парень умер от этого. Вот где .....актуальная проблема здравоохранения.....