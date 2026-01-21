В Алтайском крае "черные лесорубы" нарубили ценной древесины на 17 млн рублей
В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест
21 января 2026, 07:45, ИА Амител
В Алтайском крае перед судом предстанет организованная группа из 15 человек, обвиняемых в масштабной незаконной вырубке леса. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Алтайский районный суд, пишет региональная пресс-служба МВД.
Как установило следствие, преступная схема действовала на протяжении полутора лет – с июня 2023-го по ноябрь 2024 года. Организатором выступил 57-летний житель Бийска. Вместе со своим знакомым 1979 года рождения, имеющим профильное образование и опыт в сфере лесозаготовок, он, будучи соучредителем общества с ограниченной ответственностью, привлек к незаконной деятельности 12 рабочих, а также мастера одного из лесхозов – мужчину 1987 года рождения.
Используя документы на легальную заготовку древесины в Алтайском и Быстроистокском районах, фигуранты систематически превышали разрешенные объемы рубки. Кроме того, они незаконно вырубали ценные породы деревьев – сибирский кедр, сосну и лиственницу, не имея соответствующих разрешений.
Добытую древесину злоумышленники реализовывали на деревообрабатывающие предприятия и пилорамы Алтайского края, а также Кемеровской области. Общий объем незаконно заготовленного леса превысил 800 кубометров. Ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, оценен более чем в 17 миллионов рублей.
Всем участникам группы предъявлены обвинения в незаконной рубке леса. Организатору дополнительно вменяют девять эпизодов легализации древесины, добытой преступным путем, на сумму около двух миллионов рублей, а также семь фактов сбыта заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов.
В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 19 миллионов рублей. До вынесения приговора все фигуранты будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жительница села Коротояк помогла полиции быстро раскрыть незаконную рубку 51 березы.
08:14:45 21-01-2026
Про дела "Алтайлес" - ни слова!
11:29:28 21-01-2026
Этих и "лес валить" не направишь - разворуют!
13:06:08 21-01-2026
А рабочие причём ? Откуда работяга может знать о объёмах и местах разрешенной заготовки леса?
18:14:40 21-01-2026
А Карлин сколько "нарубил"?