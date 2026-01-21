НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае "черные лесорубы" нарубили ценной древесины на 17 млн рублей

В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест

21 января 2026, 07:45, ИА Амител

Незаконная вырубка / Фото: МВД Алтайского края
Незаконная вырубка / Фото: МВД Алтайского края

В Алтайском крае перед судом предстанет организованная группа из 15 человек, обвиняемых в масштабной незаконной вырубке леса. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Алтайский районный суд, пишет региональная пресс-служба МВД.

Как установило следствие, преступная схема действовала на протяжении полутора лет – с июня 2023-го по ноябрь 2024 года. Организатором выступил 57-летний житель Бийска. Вместе со своим знакомым 1979 года рождения, имеющим профильное образование и опыт в сфере лесозаготовок, он, будучи соучредителем общества с ограниченной ответственностью, привлек к незаконной деятельности 12 рабочих, а также мастера одного из лесхозов – мужчину 1987 года рождения.

Используя документы на легальную заготовку древесины в Алтайском и Быстроистокском районах, фигуранты систематически превышали разрешенные объемы рубки. Кроме того, они незаконно вырубали ценные породы деревьев – сибирский кедр, сосну и лиственницу, не имея соответствующих разрешений.

Добытую древесину злоумышленники реализовывали на деревообрабатывающие предприятия и пилорамы Алтайского края, а также Кемеровской области. Общий объем незаконно заготовленного леса превысил 800 кубометров. Ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, оценен более чем в 17 миллионов рублей.

Всем участникам группы предъявлены обвинения в незаконной рубке леса. Организатору дополнительно вменяют девять эпизодов легализации древесины, добытой преступным путем, на сумму около двух миллионов рублей, а также семь фактов сбыта заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов.

В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 19 миллионов рублей. До вынесения приговора все фигуранты будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жительница села Коротояк помогла полиции быстро раскрыть незаконную рубку 51 березы.

Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:14:45 21-01-2026

Про дела "Алтайлес" - ни слова!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:28 21-01-2026

Этих и "лес валить" не направишь - разворуют!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ost

13:06:08 21-01-2026

А рабочие причём ? Откуда работяга может знать о объёмах и местах разрешенной заготовки леса?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:14:40 21-01-2026

А Карлин сколько "нарубил"?

  -6 Нравится
Ответить
