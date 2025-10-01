НОВОСТИПроисшествия

Жительница алтайского села помогла полиции выяснить, почему живописный лес заметно поредел

Ущерб Минприроды Алтайского края составил более 1 млн рублей

01 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Спиленные березы / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае жительница села Коротояк помогла полиции быстро раскрыть незаконную рубку 51 березы, сообщает региональное МВД.

«Женщина пояснила, что ранее деревья на участке Знаменского лесничества, расположенном рядом с населенным пунктом, никто не спиливал, а сейчас живописный лес заметно поредел», - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что разрешения на рубку деревьев в указанном месте никому не выдавалось. Как оказалось, березы спилили 31-летний местный житель и его 41-летний товарищ из Целинного района, которые планировали продать полученную древесину.

Ущерб Минприроды Алтайского края составил более 1 млн рублей. "Черным лесорубам" грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Республики Алтай незаконно спилил 23 березы, чтобы было чем топить печь.

Алтайский край деревья

Комментарии 6

Avatar Picture
Musik

11:01:45 01-10-2025

глазастая самаритянка

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:28 01-10-2025

Musik (11:01:45 01-10-2025) глазастая самаритянка... А Вы равнодушная амёба?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:52 01-10-2025

поделом!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:52 01-10-2025

Нельзя лес рубить! Закон в этом плане суров. Накажут как за здрасти.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:27 01-10-2025

а карлин и Ко?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:30 01-10-2025

Гость (14:15:27 01-10-2025) а карлин и Ко?... восстанавливают, там система, вы специально тут ноете или по глупости? а эти гоп-стопы просто грабят и уродуют лес

  -4 Нравится
Ответить
