Жительница алтайского села помогла полиции выяснить, почему живописный лес заметно поредел
01 октября 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае жительница села Коротояк помогла полиции быстро раскрыть незаконную рубку 51 березы, сообщает региональное МВД.
«Женщина пояснила, что ранее деревья на участке Знаменского лесничества, расположенном рядом с населенным пунктом, никто не спиливал, а сейчас живописный лес заметно поредел», - рассказали в ведомстве.
В ходе проверки правоохранители выяснили, что разрешения на рубку деревьев в указанном месте никому не выдавалось. Как оказалось, березы спилили 31-летний местный житель и его 41-летний товарищ из Целинного района, которые планировали продать полученную древесину.
Ущерб Минприроды Алтайского края составил более 1 млн рублей. "Черным лесорубам" грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее житель Республики Алтай незаконно спилил 23 березы, чтобы было чем топить печь.
глазастая самаритянка
11:06:28 01-10-2025
Musik (11:01:45 01-10-2025) глазастая самаритянка... А Вы равнодушная амёба?
11:11:52 01-10-2025
поделом!
12:29:52 01-10-2025
Нельзя лес рубить! Закон в этом плане суров. Накажут как за здрасти.
14:15:27 01-10-2025
а карлин и Ко?
15:42:30 01-10-2025
Гость (14:15:27 01-10-2025) а карлин и Ко?... восстанавливают, там система, вы специально тут ноете или по глупости? а эти гоп-стопы просто грабят и уродуют лес