В Алтайском крае из горящего дома спаслись девять человек, среди них шестеро детей

Пожар ликвидировали на площади около 60 квадратных метров

14 апреля 2026, 23:34, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В селе Волчиха утром 13 апреля произошел пожар в частном доме. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе шестеро детей, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, к моменту прибытия первых подразделений крыша дома горела открытым огнем, существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. Жильцы успели покинуть дом до приезда пожарных.

«Пожар ликвидировали на площади около 60 квадратных метров. В тушении участвовали шесть человек и три единицы техники. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность отопительных печей и дымоходов.