В Алтайском крае избрали новый Совет регионального отделения партии "Новые люди"

Обновление Совета — это закономерный этап развития команды

04 июня 2026, 09:00, ИА Амител

"Новые люди" / Фото: Елизавета Бучнева

В Алтайском крае состоялась конференция регионального отделения партии "Новые люди". Участие в ней приняли делегаты — члены партии, а также представители недавно созданных местных отделений в Барнауле и Славгороде.

По итогам голосования был избран новый состав Совета регионального отделения. В него вошли депутат Барнаульской городской Думы от фракции "Новые люди" Анна Галицкая, а также недавно присоединившийся к партии депутат краевого Заксобрания, предприниматель Максим Банных.

По словам руководителя партии "Новые люди" в Алтайском крае Никиты Федюнина, обновление Совета — это закономерный этап развития команды, который отражает запрос на усиление ее экспертного потенциала.

"Новые люди" / Фото: Елизавета Бучнева

«Сегодня перед нами стоят более масштабные задачи, поэтому важно сохранять преемственность и одновременно привлекать к работе новых людей. Именно поэтому в новый состав Совета вошел Максим Банных. Его опыт работы депутатом АКЗС в муниципальных образованиях, погруженность в вопросы инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и развития муниципальной экономики — это те компетенции, которые сегодня востребованы на уровне всего Алтайского края», — отметил Никита Федюнин.

В партии отмечают, что новый состав Совета объединяет опыт муниципальной, депутатской и общественной деятельности. Это позволит учитывать более широкий круг вопросов при формировании региональной повестки и подготовке новых инициатив.