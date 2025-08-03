В Алтайском крае снижается активность клещей

С начала сезон от укусов этих паукообразных пострадало более 7,5 тысячи человек

03 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

В Алтайском крае наблюдается снижение активности и численности клещей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 49 человек. Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 7548 жителей, из них 2260 – барнаульцы.

«Зарегистрировано 272 случая с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 41 ребенка), 42 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом (в том числе у двух детей) и 62 случая – с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом (в том числе у восьми детей)», — рассказали в управлении.

Несмотря на снижение активности клещей, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, так как риск пострадать от этих паукообразных сохранится в течение всего теплого времени года.

Для защиты от клеща рекомендуют: