В Барнауле суд обязал приставов погасить коммунальную задолженность

Отделение по взысканию алиментов задолжало за "коммуналку" более 250 тысяч рублей

27 февраля 2026, 11:47, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю проиграло суд управляющей компании "АСК Плюс". Информация о решении опубликована в картотеке Арбитражного суда.

Спор разгорелся из-за помещения в доме на улице Профинтерна, 50, где расположено отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Барнаулу.

У ФССП образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг — чуть более 233 тысяч рублей, а также 17 тысяч рублей неустойки.

Долг возник после того, как жильцы дома утвердили увеличение сборов на содержание имущества. В управлении пояснили, что новые тарифы появились уже после заключения контракта с УК, а выделенных лимитов не хватило на оплату по новым расценкам.

Суд не счел отсутствие финансирования уважительной причиной и обязал Главное управление ФССП погасить долг в полном объеме — более 251 тысячи рублей.

Гость

11:50:42 27-02-2026

с других долги выбивают а сами не платят. нормально , че....

Гость

15:44:25 27-02-2026

Гость (11:50:42 27-02-2026) с других долги выбивают а сами не платят. нормально , че....... ты думаешь они обязаны со своей зарплаты коммуналку платить? Все гораздо проще - коммуналку должен оплачивать бюджет.

Гость

12:00:02 27-02-2026

Сами с себя будут выколачивать?

Гость

14:05:08 27-02-2026

Гость (12:00:02 27-02-2026) Сами с себя будут выколачивать?... Не дай вам бог узнать,как они "выколачивают". Вообще не шевелятся, добиться исполнения решения суда невозможно.

Гость

15:51:18 27-02-2026

Гость (12:00:02 27-02-2026) Сами с себя будут выколачивать?... Нет. С мэрии или с губернатора.

Гость

12:17:33 27-02-2026

Во сколько народу обходится содержание этих служб... Какая от них польза...

Гость

15:52:01 27-02-2026

Гость (12:17:33 27-02-2026) Во сколько народу обходится содержание этих служб... Какая о... огромная.

гость

13:38:42 27-02-2026

Они придуманы не для вашей пользы, а для своего содержания.

Гость

15:53:03 27-02-2026

гость (13:38:42 27-02-2026) Они придуманы не для вашей пользы, а для своего содержания.... Угу, а собранное бабло почему то перечисляют по решениям суда.

Гость

19:27:09 27-02-2026

Гость (15:53:03 27-02-2026) Угу, а собранное бабло почему то перечисляют по решениям суд... Ага,дождетесь.

Гость

19:56:11 27-02-2026

Гость (19:27:09 27-02-2026) Ага,дождетесь.... Не уж то на оплату своего ЖКХ отправляют?

