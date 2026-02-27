В Барнауле суд обязал приставов погасить коммунальную задолженность

Отделение по взысканию алиментов задолжало за "коммуналку" более 250 тысяч рублей

27 февраля 2026, 11:47, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю проиграло суд управляющей компании "АСК Плюс". Информация о решении опубликована в картотеке Арбитражного суда.

Спор разгорелся из-за помещения в доме на улице Профинтерна, 50, где расположено отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Барнаулу.

У ФССП образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг — чуть более 233 тысяч рублей, а также 17 тысяч рублей неустойки.

Долг возник после того, как жильцы дома утвердили увеличение сборов на содержание имущества. В управлении пояснили, что новые тарифы появились уже после заключения контракта с УК, а выделенных лимитов не хватило на оплату по новым расценкам.

Суд не счел отсутствие финансирования уважительной причиной и обязал Главное управление ФССП погасить долг в полном объеме — более 251 тысячи рублей.