В Барнауле суд обязал приставов погасить коммунальную задолженность
Отделение по взысканию алиментов задолжало за "коммуналку" более 250 тысяч рублей
27 февраля 2026, 11:47, ИА Амител
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю проиграло суд управляющей компании "АСК Плюс". Информация о решении опубликована в картотеке Арбитражного суда.
Спор разгорелся из-за помещения в доме на улице Профинтерна, 50, где расположено отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Барнаулу.
У ФССП образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг — чуть более 233 тысяч рублей, а также 17 тысяч рублей неустойки.
Долг возник после того, как жильцы дома утвердили увеличение сборов на содержание имущества. В управлении пояснили, что новые тарифы появились уже после заключения контракта с УК, а выделенных лимитов не хватило на оплату по новым расценкам.
Суд не счел отсутствие финансирования уважительной причиной и обязал Главное управление ФССП погасить долг в полном объеме — более 251 тысячи рублей.
11:50:42 27-02-2026
с других долги выбивают а сами не платят. нормально , че....
15:44:25 27-02-2026
Гость (11:50:42 27-02-2026) с других долги выбивают а сами не платят. нормально , че....... ты думаешь они обязаны со своей зарплаты коммуналку платить? Все гораздо проще - коммуналку должен оплачивать бюджет.
12:00:02 27-02-2026
Сами с себя будут выколачивать?
14:05:08 27-02-2026
Гость (12:00:02 27-02-2026) Сами с себя будут выколачивать?... Не дай вам бог узнать,как они "выколачивают". Вообще не шевелятся, добиться исполнения решения суда невозможно.
15:51:18 27-02-2026
Гость (12:00:02 27-02-2026) Сами с себя будут выколачивать?... Нет. С мэрии или с губернатора.
12:17:33 27-02-2026
Во сколько народу обходится содержание этих служб... Какая от них польза...
15:52:01 27-02-2026
Гость (12:17:33 27-02-2026) Во сколько народу обходится содержание этих служб... Какая о... огромная.
13:38:42 27-02-2026
Они придуманы не для вашей пользы, а для своего содержания.
15:53:03 27-02-2026
гость (13:38:42 27-02-2026) Они придуманы не для вашей пользы, а для своего содержания.... Угу, а собранное бабло почему то перечисляют по решениям суда.
19:27:09 27-02-2026
Гость (15:53:03 27-02-2026) Угу, а собранное бабло почему то перечисляют по решениям суд... Ага,дождетесь.
19:56:11 27-02-2026
Гость (19:27:09 27-02-2026) Ага,дождетесь.... Не уж то на оплату своего ЖКХ отправляют?