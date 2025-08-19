В Алтайском крае участок федеральной трассы перекрыли из-за ремонта
Ограничения будут действовать до 18:00
19 августа 2025, 13:00, ИА Амител
Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
19 августа в Алтайском крае из-за ремонтных работ перекрыли федеральную трассу. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Как уточнили в ведомстве, движение временно ограничили на 35-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.
Проезд организовали по реверсивной схеме: транспорт попеременно пропускают в разные стороны.
Ограничения продлятся до 18:00.
