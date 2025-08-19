НОВОСТИТранспорт

В Алтайском крае участок федеральной трассы перекрыли из-за ремонта

Ограничения будут действовать до 18:00

19 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
19 августа в Алтайском крае из-за ремонтных работ перекрыли федеральную трассу. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Как уточнили в ведомстве, движение временно ограничили на 35-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.  

Проезд организовали по реверсивной схеме: транспорт попеременно пропускают в разные стороны.

Ограничения продлятся до 18:00.

Капитальный ремонт путепровода / Фото: Упрдор

В Барнауле стартовал капремонт путепровода на выезде из города

Сооружение построили в 1987 году и с тех пор ни разу не ремонтировали
Алтайский край Дороги

Комментарии

серый
серый

13:40:18 19-08-2025

молодцы . пдд надо знать !

  0 Нравится
Ответить
