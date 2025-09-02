В Алтайском крае увеличили единовременную выплату для контрактников до 2,5 млн рублей

Общий доход контрактника в первый месяц службы может достигать 3,11 млн рублей, а годовой – 5,4 млн рублей

02 сентября 2025, 17:21, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об увеличении единовременной региональной выплаты для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ, пишет официальный сайт администрации.

С 2 сентября 2025 года размер краевой выплаты увеличен с 1,5 до 2,5 млн рублей для тех, кто поступит на военную службу по контракту в период до 31 декабря 2025 года.

Кроме региональных выплат, контрактники получают:

федеральную единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей (для служащих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях);

ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. рублей;

дополнительные стимулирующие выплаты.

Таким образом, общий доход контрактника в первый месяц службы может достигать 3,11 млн рублей, а годовой – 5,4 млн рублей.

Также военнослужащие и их семьи имеют право на льготную ипотеку, бесплатное посещение детьми кружков и секций, оздоровительные путевки и другие меры поддержки.

С вопросами участники СВО, а также их семьи могут обратиться по телефонам: контакт-центр Минсоцзащиты 8 (3852) 27-36-01, филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае по тел. 8 (3852) 55-67-77.