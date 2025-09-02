В Алтайском крае увеличили единовременную выплату для контрактников до 2,5 млн рублей
Общий доход контрактника в первый месяц службы может достигать 3,11 млн рублей, а годовой – 5,4 млн рублей
02 сентября 2025, 17:21, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об увеличении единовременной региональной выплаты для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ, пишет официальный сайт администрации.
С 2 сентября 2025 года размер краевой выплаты увеличен с 1,5 до 2,5 млн рублей для тех, кто поступит на военную службу по контракту в период до 31 декабря 2025 года.
Кроме региональных выплат, контрактники получают:
- федеральную единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей (для служащих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях);
- ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. рублей;
- дополнительные стимулирующие выплаты.
Таким образом, общий доход контрактника в первый месяц службы может достигать 3,11 млн рублей, а годовой – 5,4 млн рублей.
Также военнослужащие и их семьи имеют право на льготную ипотеку, бесплатное посещение детьми кружков и секций, оздоровительные путевки и другие меры поддержки.
С вопросами участники СВО, а также их семьи могут обратиться по телефонам: контакт-центр Минсоцзащиты 8 (3852) 27-36-01, филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае по тел. 8 (3852) 55-67-77.
17:48:57 02-09-2025
Видел рекламу что единовременная выплата 4 400 000
20:10:02 02-09-2025
Гость (17:48:57 02-09-2025) Видел рекламу что единовременная выплата 4 400 000... и че не пошёл?