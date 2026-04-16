В Алтайском крае водитель оказался зажат в машине после ДТП в Ключах
Спасатели провели деблокировку пострадавшего
16 апреля 2026, 13:31, ИА Амител
В Ключах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередачи.
Как сообщили в МЧС России по Алтайскому краю, мужчина получил травмы и оказался зажат в поврежденном автомобиле. Для его освобождения на место прибыли сотрудники 73-й пожарно-спасательной части. Они провели деблокировку пострадавшего, после чего передали его бригаде скорой медицинской помощи.
В ликвидации последствий аварии участвовали три человека личного состава.
«При движении за рулем необходимо учитывать дорожные и погодные условия, выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными. Будьте осторожны на дорогах!» — отметили в ведомстве.
14:11:38 16-04-2026
Страшно подумать если так часто в опоры попадают, то сколько летунов мимо них поежают