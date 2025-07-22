В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 22 пожара
На Барнаул пришлось четыре возгорания
22 июля 2025, 10:20, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Алтайском крае за 21 июля потушили 22 пожара, сообщили в МЧС региона.
Из этого числа восемь возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре пожара.
Одно из таких происшествий случилось в селе Чайкино Шелаболихинского района – там горела крыша двухквартирного дома.
Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 48 кв. м. На месте работали 11 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет.
"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.
