В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 22 пожара

На Барнаул пришлось четыре возгорания

22 июля 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 21 июля потушили 22 пожара, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа восемь возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре пожара.

Одно из таких происшествий случилось в селе Чайкино Шелаболихинского района – там горела крыша двухквартирного дома.

Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 48 кв. м. На месте работали 11 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.