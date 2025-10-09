В Алтайском крае заболеваемость ОРВИ снизилась на 10%

Всего с 29 сентября по 5 октября в регионе заболели 20,1 тысячи человек

09 октября 2025, 08:59, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

За неделю с 29 сентября по 5 октября в Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

За указанный период в регионе зарегистрировали 20,1 тысячи случаев заражения – на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

Специалисты напомнили, что в крае продолжается прививочная кампания против гриппа. В регион поступило 645 980 доз противогриппозных вакцин "Совигрипп", "ФЛЮ-М" и "Ультрикс Квадри".

«В крае за счет средств федерального бюджета привито 379 254 человека. За счет личных средств граждан и работодателей привито лишь 811 человек», – уточнили в ведомстве.

Медики рекомендуют привиться в осенний период, перед началом подъема заболеваемости. Иммунитет формируется в течение двух-четырех недель после вакцинации и сохраняется весь год.