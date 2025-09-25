Более 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали за неделю в Алтайском крае

Медики рекомендуют пройти вакцинацию

25 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за период с 15 по 21 сентября в регионе зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев.

Отмечается, что показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Медики рекомендуют населению пройти вакцинацию от гриппа и ОРВИ для снижения числа заболевших.

По состоянию на 23 сентября в регионе привито более 274 тысяч человек. Особое внимание уделяется группам риска: детям, учащимся и студентам, людям старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями, а также работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, торговли и предприятий животноводства.