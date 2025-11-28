В Алтайском педуниверситете прошла яркая Куба-фиеста

Проект включал просветительские мероприятия, конкурсы и круглый стол

28 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Награждение победителей / Фото: Анастасии Горте

Ярким концертом на сцене Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) завершился масштабный проект "Куба – Алтай: маршруты дружбы". Событие стало кульминацией работы, поддержанной грантом губернатора Алтайского края в рамках реализации молодежной политики. Проект, победив в конкурсе социально значимых инициатив 2025 года, продолжил успешную традицию сотрудничества вуза с Кубой.

Уже третий в списке

"Куба – Алтай: маршруты дружбы" – уже третий проект вуза, связанный с Кубой, который поддерживает грант губернатора. Первым таким стал "Россия – Куба: грани взаимодействия", который прошел в 2023 году. Он был направлен на создание материалов, популяризирующих историю Кубы. В 2024 году университет реализовал проект "Куба-Алтай: культурный Альянс", главным событием которого стал студенческий телемост, посвященный 60-летию российско-кубинской дружбы.

Третий проект, охвативший широкий круг участников – школьников, студентов и учителей, – включал в себя разнообразные мероприятия. Участники прошли просветительский марафон, проявляли в конкурсе рисунков и на лучшее национальное блюдо кубинской кухни. Преподаватели и студенты встретились с экспертами на круглом столе, где обсудили российско-кубинские отношения.

Значимость подобных проектов, способствующих укреплению связей между регионами и народами, подчеркнул первый проректор АлтГПУ Евгений Кайгородов.

«Из всех стран, с которыми мы взаимодействуем, эта страна самая далекая. Но вместе с тем Куба нам близка. Благодаря тому, что на базе педуниверситета уже много лет действует региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой, которое возглавляет ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, ученые нашего университета погружены в кубинскую проблематику», – отметил проректор АлтГПУ.

И уточнил, что управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края ежегодно поддерживает инициативу взаимодействия с Кубой. Вуз продолжит развивать эту тему, приглашая школьников, студентов СПО и вузов участвовать в проектах.

Награждение победителей

В конце мероприятия наградили победителей и участников конкурсов, в том числе просветительского марафона, рисования и кулинарных соревнований. Все они получили дипломы и памятные призы. Начальник управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина поздравила победителей и подчеркнула важность международного взаимодействия, особенно для молодежи, за которой стоит будущее.