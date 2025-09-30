Частный дом полыхал в Благовещенке из-за неправильного монтажа электрооборудования

Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без пострадавших

30 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

29 сентября в райцентре Благовещенского района Алтайского края произошел крупный пожар – загорелись частный дом и надворные постройки.

Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило строения и распространилось на площади 94 квадратных метра. Огонь повредил кровлю, стены и перекрытия жилого дома, а хозяйственные постройки полностью выгорели.

Для тушения задействовали семь спасателей и три единицы техники, в том числе звено газодымозащитной службы.

По данным краевого МЧС, предварительная причина возгорания связана с нарушением правил монтажа электрооборудования.