Частный дом полыхал в Благовещенке из-за неправильного монтажа электрооборудования
Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без пострадавших
30 сентября 2025, 10:15, ИА Амител
Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
29 сентября в райцентре Благовещенского района Алтайского края произошел крупный пожар – загорелись частный дом и надворные постройки.
Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило строения и распространилось на площади 94 квадратных метра. Огонь повредил кровлю, стены и перекрытия жилого дома, а хозяйственные постройки полностью выгорели.
Для тушения задействовали семь спасателей и три единицы техники, в том числе звено газодымозащитной службы.
По данным краевого МЧС, предварительная причина возгорания связана с нарушением правил монтажа электрооборудования.
10:58:26 30-09-2025
А что конкретно неправильно смонтировали?
12:40:13 30-09-2025
На проводку легко все спихнуть, она ж сгорела)))