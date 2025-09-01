В АлтГТУ приехали учиться студенты из Китая

Российское образование они получат по двум направлениям: "Программная инженерия" и "Энергетика"

01 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Студенты из Китая / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет продолжает развивать сотрудничество с китайскими образовательными организациями. В вуз приехала делегация студентов из Китая, которые будут учиться по совместным образовательным программам.

Прибыли ребята из Вэйхайского профессионального колледжа. 24 студента уже прошли первый этап учебы у себя на родине. Теперь они продолжат обучение в АлтГТУ по направлениям "Программная инженерия" и "Энергетика". Два года они будут изучать профильные дисциплины на факультете информационных технологий и энергетическом факультете.

Еще 31 студент перешел сразу на четвертый курс – этот учебный год станет для них финальным. После завершения программы все получат дипломы АлтГТУ.

Студенты из Китая / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Для иностранных студентов организовали торжественную встречу и экскурсию по университетскому кампусу. Куратор программы Мария Габова пояснила, что для ребят из Китая подготовили насыщенную программу адаптации: в нее входят университетские активности, участие в городских и краевых праздниках, а также экскурсии по Барнаулу.

«Мы рады приветствовать в нашем университете талантливых и мотивированных студентов из Китая. Эта совместная программа – важный шаг в укреплении академических и культурных связей между нашими странами», – сказала заместитель проректора по учебной работе Юлия Лазуткина.

И добавила, что программа также помогает объединять лучшие образовательные практики и готовить специалистов высокого уровня для международного рынка.

Студент факультета информационных технологий АлтГТУ Ляо Джуньминь отметил, что был поражен масштабом университета и кампуса. По его словам, учиться здесь большая честь. Несмотря на то, что русский язык пока дается непросто, он уверен, что с помощью друзей сможет быстрее его освоить и достичь успехов в учебе.

В АлтГТУ планируют расширять список совместных программ с вузами Китая. Среди партнеров – Яньшанский университет, университет Шихэцзы, Даляньский университет информатики Neusoft*, Синьцзянский университет и Уханьский текстильный университет.

* Neusoft ("Ньюсофт")