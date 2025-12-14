В Австралии десять человек погибли в результате стрельбы на пляже

Нападение произошло во время празднования Хануки

14 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Стрельба в Сиднее / Фото: соцсети

На пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере десять человек, включая детей и полицейского. Инцидент случился 14 декабря во время празднования еврейского праздника Хануки, когда на берегу собрались сотни людей, сообщает News.com.au.

Неизвестные открыли огонь около 18:30 по местному времени. Один из нападавших был застрелен, другой получил огнестрельное ранение и находится в больнице. Источники в полиции предполагают, что атака готовилась несколько месяцев.

Премьер-министр Австралии назвал произошедшее шокирующим и призвал жителей следить за официальными сообщениями. На месте работают полиция и экстренные службы, ситуация остается напряженной.

UPD: Третий стрелок добровольно сдался властям.