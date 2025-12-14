В Австралии десять человек погибли в результате стрельбы на пляже
Нападение произошло во время празднования Хануки
14 декабря 2025, 17:15, ИА Амител
На пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере десять человек, включая детей и полицейского. Инцидент случился 14 декабря во время празднования еврейского праздника Хануки, когда на берегу собрались сотни людей, сообщает News.com.au.
Неизвестные открыли огонь около 18:30 по местному времени. Один из нападавших был застрелен, другой получил огнестрельное ранение и находится в больнице. Источники в полиции предполагают, что атака готовилась несколько месяцев.
Премьер-министр Австралии назвал произошедшее шокирующим и призвал жителей следить за официальными сообщениями. На месте работают полиция и экстренные службы, ситуация остается напряженной.
UPD: Третий стрелок добровольно сдался властям.
17:26:45 14-12-2025
Было бы неплохо узнать имена нападавших.
Это, конечно, не 100% показатель, но, все же, может дать представление о том - какой кучерявости к них борода.
00:07:53 15-12-2025
Горсть (17:26:45 14-12-2025) Было бы неплохо узнать имена нападавших.Это, конечно, не... Думаешь евреи ?