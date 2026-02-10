Сотрудники клининга обокрали российских туристок на 160 тысяч рублей во Вьетнаме

Девушки подали заявление правоохранителям и сейчас ожидают результатов проверки

10 февраля 2026, 17:19, ИА Амител

Разбирательства в отеле / Фото: "Shot Проверка"

Россиянки, отдыхавшие во Вьетнаме, заявили о краже после визита клининговой службы: по их словам, из арендованной виллы исчезли украшения, деньги и техника на сумму около 160 тысяч рублей, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

Как рассказала одна из пострадавших, она вместе с подругами арендовала виллу в курортном комплексе NovaWorld в городе Фантьет через компанию Luxury Travel. Месячная аренда обошлась им в 750 долларов (примерно 58 тысяч рублей), однако услуги уборки в стоимость не входили — за клининг нужно было дополнительно заплатить около 20 долларов.

Девушки вызвали уборщиц и на время покинули дом. Вернувшись, они заметили, что помещение осталось неубранным, а вещи лежат не на своих местах. Проверив косметички и шкатулки, туристки обнаружили пропажу золотых и серебряных цепочек, подвески с фианитами, кольца с бриллиантами и бижутерии. Кроме того, у одной из отдыхающих исчез мобильный телефон, у другой — наличные деньги. Общий ущерб пострадавшие оценили примерно в 160 тысяч рублей.

С жалобой россиянки обратились к владелице виллы, однако, по их словам, та отказалась признавать ответственность, заявив, что личные вещи не следует оставлять без присмотра. Сотрудницы клининговой службы также отрицали причастность к пропаже и предложили обращаться в полицию. Девушки подали заявление правоохранителям и сейчас ожидают результатов проверки.

