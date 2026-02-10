В проекте новой Конституции Казахстана поменяли формулировку о русском языке
Редакционные и стилистические правки в проект важного документа внесли по итогам работы широкого круга специалистов
10 февраля 2026, 11:17, ИА Амител
Заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов сообщил об изменении формулировки, касающейся использования русского языка, в проекте новой Конституции республики, пишет РИА Новости.
Напомним, что 31 января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект обновленного документа.
В первоначальной редакции девятой статьи указывалось, что в госорганизациях и органах местного самоуправления русский язык официально употребляется "наравне" с казахским.
Теперь слово "наравне" заменено на "наряду": в казахском тексте проекта слово тең ("равный") изменено на қатар ("наряду").
Нурмуханов пояснил, что редакционные и стилистические правки в проект Конституции внесены по итогам работы широкого круга специалистов: представителей правительства, парламента и администрации президента, а также лингвистов и других экспертов. Основная цель изменений — обеспечить терминологическое и семантическое единообразие текста.
Работа над обновлением Конституции ведется в соответствии с указом президента Казахстана Касым‑Жомарта Токаева, который 21 января подписал документ о создании комиссии по конституционной реформе.
Комиссия проводит регулярные заседания, анализирует предложения по парламентской реформе и готовит изменения в Основной закон.
На текущий момент члены комиссии детально рассмотрели предложения, затрагивающие все разделы и 77 статей Конституции, — это составляет 84% текста документа.
11:33:22 10-02-2026
кто-то пойдет защищать язык в казахстан?
11:48:48 10-02-2026
гость (11:33:22 10-02-2026) кто-то пойдет защищать язык в казахстан?... казахский? ))
12:08:49 10-02-2026
А правда, что была такая информация? Что США спланировали после украинского конфликта, такой же сценарий с Казахстаном? Они же умеют доводить свои планы до конца. Я беспокоюсь, потому что мы сильно рядом с границей.
13:18:58 10-02-2026
Гость (12:08:49 10-02-2026) А правда, что была такая информация? Что США спланировали по...
забыли события января 22 г? вот оно и было, только ничего у них не вышло
13:23:08 10-02-2026
Гость (12:08:49 10-02-2026) А правда, что была такая информация? Что США спланировали по... Ну так не зря же у нас Край, а не Область.