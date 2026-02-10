В проекте новой Конституции Казахстана поменяли формулировку о русском языке

Редакционные и стилистические правки в проект важного документа внесли по итогам работы широкого круга специалистов

Заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов сообщил об изменении формулировки, касающейся использования русского языка, в проекте новой Конституции республики, пишет РИА Новости.

Напомним, что 31 января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект обновленного документа.

В первоначальной редакции девятой статьи указывалось, что в госорганизациях и органах местного самоуправления русский язык официально употребляется "наравне" с казахским.

Теперь слово "наравне" заменено на "наряду": в казахском тексте проекта слово тең ("равный") изменено на қатар ("наряду").

Нурмуханов пояснил, что редакционные и стилистические правки в проект Конституции внесены по итогам работы широкого круга специалистов: представителей правительства, парламента и администрации президента, а также лингвистов и других экспертов. Основная цель изменений — обеспечить терминологическое и семантическое единообразие текста.

Работа над обновлением Конституции ведется в соответствии с указом президента Казахстана Касым‑Жомарта Токаева, который 21 января подписал документ о создании комиссии по конституционной реформе.

Комиссия проводит регулярные заседания, анализирует предложения по парламентской реформе и готовит изменения в Основной закон.

На текущий момент члены комиссии детально рассмотрели предложения, затрагивающие все разделы и 77 статей Конституции, — это составляет 84% текста документа.

