Стало известно, кто из жителей страны может позволить себе больше всего свиданий

В лидерах — москвичи

10 февраля 2026, 14:05, ИА Амител

Свидание, отношения / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Максимальное количество свиданий в месяц — 24 — доступно жителям Москвы. На втором месте в списке оказались петербуржцы. Третью позицию занимают екатеринбуржцы. В пятерку лидеров также попали жители Красноярска и Челябинска. Такие данные приводит "Афиша Daily", опираясь на проведенное исследование.

Индекс свиданий учитывал средний уровень доходов в этих городах. Расходы на одно романтическое свидание определялись по двум параметрам: ужин для двоих в ресторане и букет из семи алых роз. Как показало исследование, наибольшее число подходящих для свиданий мест обнаружилось в Новосибирске и Омске. За ними идут Челябинск, Уфа и Пермь.