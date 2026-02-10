Три района Республики Алтай ощутили землетрясение магнитудой 2,5

В пятидесятикилометровую зону толчков попали девять населенных пунктов

10 февраля 2026, 13:02, ИА Амител

Землетрясение на Алтае / Фото: МЧС по Республике Алтай

Ночью 10 февраля в Улаганском районе Республики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подземные толчки произошли в 01:24, эпицентр находился примерно в 15 километрах северо-западнее села Акташ.

В 50-километровую зону возможного воздействия сейсмособытия попали девять населенных пунктов трех районов республики: в Улаганском районе — Акташ, Чибиля, Улага, Чибит и Паспорта; в Кош-Агачском районе — Курай; в Онгудайском районе — Акбом, Иодро и Кара-Кудюр.

Информацию уточнили у дежурных служб муниципалитетов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, разрушения не зафиксированы.