Главной экономической фразой года стала "бабушкина схема"

Это новое определение мошенничества с недвижимостью

10 февраля 2026, 14:40, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Фраза "бабушкина схема" победила в ежегодной акции "Слово года" в номинации "Экономика и финансы", сообщает портал "Грамота.ру".

Бабушкина схема — мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества. "Бабушкина схема" набрала 44,6% голосов. В голосовании приняли участие более 1100 человек.

Второе и третье места заняли слова "утильсбор" (14,3%) и "самозапрет" (11,4%).