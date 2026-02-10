НОВОСТИЭкономика

Главной экономической фразой года стала "бабушкина схема"

Это новое определение мошенничества с недвижимостью

10 февраля 2026, 14:40, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Фраза "бабушкина схема" победила в ежегодной акции "Слово года" в номинации "Экономика и финансы", сообщает портал "Грамота.ру".

Бабушкина схема — мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества. "Бабушкина схема" набрала 44,6% голосов. В голосовании приняли участие более 1100 человек.

Второе и третье места заняли слова "утильсбор" (14,3%) и "самозапрет" (11,4%).

«Победа выражения "бабушкина схема" наглядно показывает: людей интересуют не абстрактные термины, а конкретные риски и практики, которые активно обсуждаются в инфополе и потенциально могут затронуть каждого», — отметил издатель Т-Ж Никита Юкович.

