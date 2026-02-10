НОВОСТИОбщество

Стало известно, сколько столетних россиян живет в стране

Как сообщают эксперты, дожить до такого возраста сейчас может каждый второй новорожденный

10 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

В России на данный момент насчитывается 17 тысяч жителей, достигших 100-летнего возраста, сообщает РИА Новости. Главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева отмечает, что вероятность дожить до столетнего юбилея есть у половины новорожденных. Чтобы к 2030 году поднять среднюю продолжительность жизни населения до 78 лет, требуется набор целенаправленных действий.

В их число входят укрепление системы здравоохранения, противодействие хроническим неинфекционным болезням, массовое распространение программ профилактики, улучшение доступности медпомощи, расширение службы гериатрии и воспитание привычек здорового образа жизни.

В Госдуме предложили ввести 13‑ю пенсию для пенсионеров

По мнению Сергея Миронова, это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам
Статистика пенсии

гость

15:15:22 10-02-2026

Какая положительная новость! все могут дожить! все могут получить! все могут быть!

Шинник

15:22:48 10-02-2026

... а ещё должно быть спокойствие, отсутствие вредных привычек и вредной работы ...

Гость

15:45:30 10-02-2026

Всё перечисленное верно, но вторично. А первично хорошее настроение. Вот так! Спросите у столетних)

Гость

15:48:55 10-02-2026

В каком возрасте эти счастливчики будут выходить на пенсию?

Гость

17:04:06 10-02-2026

"По состоянию на начало 2025 года в России наблюдается нехватка более 23 тысяч врачей и около 63–75 тысяч среднего медицинского персонала"============= С таким фокусом продолжительность жизни не повысится.

