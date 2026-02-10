Стало известно, сколько столетних россиян живет в стране

Как сообщают эксперты, дожить до такого возраста сейчас может каждый второй новорожденный

В России на данный момент насчитывается 17 тысяч жителей, достигших 100-летнего возраста, сообщает РИА Новости. Главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева отмечает, что вероятность дожить до столетнего юбилея есть у половины новорожденных. Чтобы к 2030 году поднять среднюю продолжительность жизни населения до 78 лет, требуется набор целенаправленных действий.

В их число входят укрепление системы здравоохранения, противодействие хроническим неинфекционным болезням, массовое распространение программ профилактики, улучшение доступности медпомощи, расширение службы гериатрии и воспитание привычек здорового образа жизни.