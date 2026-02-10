Больше половины барнаульцев поддержали идею считать отпуск только в рабочих днях

Законопроект, внесенный ЛДПР, предполагает исключение выходных дней из общего периода отпуска

10 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Подавляющее большинство жителей Барнаула — 74% — поддерживают законопроект ЛДПР, предлагающий исчислять отпуск исключительно в рабочих днях, что увеличит его фактическую продолжительность. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Против инициативы высказались лишь 9% респондентов, еще 17% затруднились с ответом, задавая уточняющие вопросы о порядке оплаты и влиянии праздников.

Поддержка идеи варьируется в зависимости от демографических групп. Среди мужчин ее одобряют 77% (против 6%), среди женщин — 71% (против 3%).

Наиболее активно инициативу поддерживает молодежь и граждане старше 45 лет, в то время как возрастная группа 35–45 лет проявляет несколько меньший энтузиазм.

Также за изменение правил чаще выступают респонденты с высшим образованием (80%) и те, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей (77%).

Вопросы, которые волнуют сомневающихся, касаются в основном механизма оплаты таких отпусков и их стыковки с длинными праздничными периодами, такими как январские и майские каникулы.