Больше половины барнаульцев поддержали идею считать отпуск только в рабочих днях
10 февраля 2026, 21:30, ИА Амител
Подавляющее большинство жителей Барнаула — 74% — поддерживают законопроект ЛДПР, предлагающий исчислять отпуск исключительно в рабочих днях, что увеличит его фактическую продолжительность. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Против инициативы высказались лишь 9% респондентов, еще 17% затруднились с ответом, задавая уточняющие вопросы о порядке оплаты и влиянии праздников.
Поддержка идеи варьируется в зависимости от демографических групп. Среди мужчин ее одобряют 77% (против 6%), среди женщин — 71% (против 3%).
Наиболее активно инициативу поддерживает молодежь и граждане старше 45 лет, в то время как возрастная группа 35–45 лет проявляет несколько меньший энтузиазм.
Также за изменение правил чаще выступают респонденты с высшим образованием (80%) и те, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей (77%).
Законопроект, внесенный ЛДПР, предполагает исключение выходных дней из общего периода отпуска, что должно привести к увеличению времени непрерывного отдыха для работников. Вопросы, которые волнуют сомневающихся, касаются в основном механизма оплаты таких отпусков и их стыковки с длинными праздничными периодами, такими как январские и майские каникулы.
Вот прям всех спросили?
Это законодательная инициатива о двух концах.
И зависеть всё будет от конкретной формулировки и практики применения.
Пока до третьего чтения дойдёт там таких правок навешают...
07:40:37 11-02-2026
Гость (21:45:11 10-02-2026) Вот прям всех спросили?Это законодательная инициатива о ... Вижу крупного специалиста по законотворчеству! Не один десяток законов ты принял!
08:38:05 11-02-2026
Гость (07:40:37 11-02-2026) Вижу крупного специалиста по законотворчеству! Не один десят... ага, принял ярмом на свою шею достаточно, чтобы не доверять подобным инициативам.
07:19:19 11-02-2026
Сейчас по Трудовому кодексу основной отпуск составляет 28 календарных дней. Сделают отпуск в рабочих днях, внесут изменения в ТК, и будет нам отпуск 20 рабочих дней - те же 4 недели. Вот и всё. Зато позаботились о народе!
08:51:18 11-02-2026
Выходные и праздничные в период отпуска сделают не оплачиваемыми просто )
Получаете за 4х5 = 20 дней отпуск а за 8 за которые сейчас платится нет)
09:05:08 11-02-2026
Гость (08:51:18 11-02-2026) Выходные и праздничные в период отпуска сделают не оплачивае... Праздничные и сейчас не оплачиваются))) Ты бы хоть законы почитал, что ли... А так да, просто уменьшат продолжительность отпуска, и все. Будет, собсно, как было по КЗоТ.
09:16:54 11-02-2026
Праздничные не оплачивались, а выходные - ДА. Так что в любом случае в финансах теряем, если внесут такие поправки. А вот на рабочие дни отпуск скорее всего не добавят. Впрочем, как всегда, все для людей.