В Барнауле выступит "Чиж & Co" с концертом, на котором будут песни не только о любви

В программе — самые любимые композиции

10 февраля 2026, 12:11, ИА Амител

13 марта 2026 года на сцене ДК "Мотор" в Барнауле выступит группа "Чиж & Co" c программой The Best.

Однажды Сергей Чиграков сказал: "И если суждено оставить хоть какой-то след в истории, пусть меня запомнят не по сборникам стихов и даже не по фонограммам, а по живым выступлениям".

«Концерты группы "Чиж & Co" — это встречи добрых друзей, по которым скучаешь и c нетерпением ждешь. А еще — это самые любимые песни, каждую из которых знаешь наизусть. Идут годы, люди взрослеют, заводят семьи — и все это время композиции "Чиж & Co" незримой линией проходят через наши жизни. И 13 марта в ДК "Мотор" мы вновь будем слушать их вживую, подпевая каждой строке!» — говорится в анонсе.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:32:09 10-02-2026

Чиж ништяк!!!!! Рекомендую.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:03 10-02-2026

Ну точно, угадал, он и был, он и написал

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:38:56 10-02-2026

А кто это?

  -4 Нравится
Ответить
