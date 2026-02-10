В Барнауле выступит "Чиж & Co" с концертом, на котором будут песни не только о любви

В программе — самые любимые композиции

10 февраля 2026, 12:11, ИА Амител

13 марта 2026 года на сцене ДК "Мотор" в Барнауле выступит группа "Чиж & Co" c программой The Best.

Однажды Сергей Чиграков сказал: "И если суждено оставить хоть какой-то след в истории, пусть меня запомнят не по сборникам стихов и даже не по фонограммам, а по живым выступлениям".