Добрый дедушка каждое утро выходит крестить проезжающие автомобили в Барнауле

Пожилой мужчина приходит на перекресток утром и спокойно стоит у дороги

10 февраля 2026, 10:15, ИА Амител

Необычная утренняя традиция появилась на перекрестке улиц Ползунова и Горького в Барнауле — местные жители заметили пожилого мужчину, который ежедневно выходит к дороге, приветствует проезжающие автомобили и крестит их вслед, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

По словам очевидцев, дедушка приходит на перекресток каждое утро, спокойно стоит у дороги и, не обращая внимания на спешащий городской поток, благословляет автомобилистов. Никаких просьб или ожиданий у него нет — прохожие отмечают, что мужчина делает это просто так, словно желая водителям доброго пути.

Жители города признаются, что этот небольшой жест стал для многих неожиданно теплым символом начала дня: на несколько минут привычная суета уступает место ощущению спокойствия и доброжелательности. Видео с пожилым барнаульцем появилось в городских сообществах и вызвало отклики пользователей, которые пожелали мужчине здоровья и долгих лет жизни.

