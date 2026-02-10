Добрый дедушка каждое утро выходит крестить проезжающие автомобили в Барнауле
Пожилой мужчина приходит на перекресток утром и спокойно стоит у дороги
Необычная утренняя традиция появилась на перекрестке улиц Ползунова и Горького в Барнауле — местные жители заметили пожилого мужчину, который ежедневно выходит к дороге, приветствует проезжающие автомобили и крестит их вслед, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
По словам очевидцев, дедушка приходит на перекресток каждое утро, спокойно стоит у дороги и, не обращая внимания на спешащий городской поток, благословляет автомобилистов. Никаких просьб или ожиданий у него нет — прохожие отмечают, что мужчина делает это просто так, словно желая водителям доброго пути.
Жители города признаются, что этот небольшой жест стал для многих неожиданно теплым символом начала дня: на несколько минут привычная суета уступает место ощущению спокойствия и доброжелательности. Видео с пожилым барнаульцем появилось в городских сообществах и вызвало отклики пользователей, которые пожелали мужчине здоровья и долгих лет жизни.
С чего взяли что он добрый?
10:22:17 10-02-2026
"Наложить крест"
"Нести крест".
Смысл этих старых устойчивых выражений Русского языка всем понятен?
10:27:15 10-02-2026
Мусик (10:22:17 10-02-2026) "Наложить крест""Нести крест".Смысл этих старых усто... Просто хороший человек попал под влияние бородатых мужиков в женских платьях...
10:27:18 10-02-2026
И молитву за упокой читает
10:27:22 10-02-2026
Дай бог ему здоровья
10:29:24 10-02-2026
Особенно радуются представители иных религий, коих супротив их воли покрестили вдогон.
10:32:08 10-02-2026
Гость (10:29:24 10-02-2026) Особенно радуются представители иных религий, коих супротив ... в принципе да, за такое можно и огрести.
10:35:57 10-02-2026
Гость (10:29:24 10-02-2026) Особенно радуются представители иных религий, коих супротив ...
Может он защищает нас от вампиров!
10:35:01 10-02-2026
Скорее всего у дедушки расстройство психики, тут радоваться особо нечему
11:06:13 10-02-2026
Гость (10:35:01 10-02-2026) Скорее всего у дедушки расстройство психики, тут радоваться ... Ну да, поэтому их и называли блаженные, благо желающие или божьи люди, обижать их было грех. Человеек с расстройством психики может быть злым, но чаще на порядок добрее людей с нормальной психикой. Как ребенок, может быть ушлепок, но чаще дети добрые
10:35:11 10-02-2026
А завтра его переклинит на что-то другое, и он начнёт камнями бросаться.
Истинно верующий человек читает молитву и просит милости для всех. А убеждения, что если не покрестить или освятить водой, то случится беда - это уже по сути суеверия и магическое мышление, основанные на том, что если сделать "что-то", то будет "то-то". Если камлать в бубен, то начнется дождь. Если поблагодарить лешего, то не заблудишься. Если освятить ракету, то она не взорвётся.
10:57:02 10-02-2026
видео доставило. На паяльник снимали? а трясло так почему?
11:00:19 10-02-2026
Какой злой народец в Барнауле. Ну стоит дед, никому не мешает. Старость-одиночество. А так у него какое-никакое развлечение, общение.
14:08:58 10-02-2026
Гость (11:00:19 10-02-2026) Какой злой народец в Барнауле. Ну стоит дед, никому не мешае... народец в Барнауле не злой,это только некоторые комментаторы)
11:34:36 10-02-2026
Боже мой, народ, что с вами творится? Вы скоро друг на друга кидаться начнете. Хоть что-то хорошее вокруг себя замечаете? я сейчас не дедулю этого имею ввиду. Хотя лично меня он по утром радует, всегда его приветствую.
11:42:48 10-02-2026
Может у него недавно утрата близкого человека в ДТП была. Вот он в надежде других обезопасить и крестит. Ничего дурного никому не делает.
11:57:02 10-02-2026
скорее всего дедушке нужен психиатр.
15:10:49 10-02-2026
Видела его, он крестил не только машины, но и людей проходящих. А ещё кричал что-то агрессивно. Жаль, больной человек.