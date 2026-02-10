Билайн добавил в приложение бесплатную проверку на киберугрозы

Функция, созданная вместе с "Лабораторией Касперского", анализирует интернет-активность за 30 дней

10 февраля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5wuAZcm

Девушка. Книга. Смартфон / Фото: Билайн

Клиенты Билайна теперь могут в мобильном приложении запустить проверку, чтобы узнать, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы — например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция, разработанная совместно с "Лабораторией Касперского", позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры.

Вредоносное ПО и фишинг — одни из главных вызовов для современного человека, при этом они становятся все более изощренными. Как самый безопасный оператор, Билайн заботится о защите своих клиентов, в том числе в этом направлении, и предоставляет инструменты для безопасного пользования интернетом. Новая функция сканирования дает пользователю возможность оперативно оценивать риски и принимать защитные меры в случае обнаружения угроз.

Проверка происходит на уровне сети и не требует установки дополнительного ПО. Все, что нужно сделать клиенту, — это нажать на кнопку "Сканировать" в мобильном приложении Билайна. Далее оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора:

зеленый цвет — угроз не обнаружено, все в порядке;

желтый — отмечены переходы на потенциально опасные ресурсы, есть повод насторожиться;

красный — вероятность заражения высокая, устройство необходимо проверить на наличие вредоносных программ и, возможно, установить защитное ПО.

Благодаря встраиванию непосредственно в сеть оператора решение будет доступно для массового использования и сможет работать на любых устройствах независимо от версии ОС, без нагрузки на память и энергопотребление.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества предоставляемых услуг и, что особенно важно, над обеспечением безопасности наших клиентов. Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс. фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами», — сказал директор по антифроду Билайна Петр Алферов.По его словам, запуск этой функции — еще один шаг в рамках стратегии оператора по защите абонентов от киберугроз. В компании уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит конфиденциальность и безопасность в цифровом мире.

«Мобильные устройства часто используются злоумышленниками для распространения вредоносного ПО. В 2025 году наши решения обнаружили их на устройствах 34% пользователей в России. На фоне постоянно растущих киберугроз защита сегодня уже не роскошь, а базовый минимум. Новый сканер в приложении Билайна — удобный инструмент ранней диагностики, разработанный на основе нашего международного опыта, экспертизы и проверенных технологий кибербезопасности. Он показывает, посещал ли пользователь небезопасные сайты», — пояснила директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Марина Титова.И уточнила, что в компании рады видеть, что все больше организаций, включая Билайн, внедряют такие решения, и активно содействуют созданию сервисов, которые помогают миллионам людей лучше понимать цифровые риски. Анализ на сетевом уровне позволяет выявлять базовые угрозы, а для полной и комплексной защиты рекомендуют дополнять его решениями непосредственно на устройстве пользователя.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

Реклама