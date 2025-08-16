В Барнауле частично перекроют движение по улице Молодежной с 19 по 21 августа

Это связано с запуском вновь построенного водовода по улице Димитрова

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с 19 по 21 августа проезд по улице Молодежной частично перекроют. Такие меры связаны с запуском водовода на улице Димитрова, сообщили в администрации города.

«Для запуска нового водовода нам потребуется остановить водовод "Молодежный", который обеспечивает водоснабжение центральной части города. Чтобы минимизировать количество отключаемых на период врезки абонентов, мы предварительно установим четыре новых задвижки. Это позволит обеспечить герметичность водовода при закрытии и полностью перекрыть поток воды. В результате мы сможем быстрее локализовать необходимые для работы участки, а также оперативнее опорожнить и заполнить водовод», – рассказал директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.

Автомобилистов предупреждают: чтобы запустить водовод, потребуется перекрыть проезжую часть по улице Молодежной. Ограничения будут действовать с 09:00 19 августа до 21:00 21 августа на следующих участках:

две полосы по ул. Молодежной – от пр. Красноармейского до здания по ул. Молодежной, 54, в сторону пер. Ядринцева;

крайняя левая полоса по ул. Молодежной – от здания по ул. Молодежной, 54, до пр. Красноармейского в направлении пер. Ядринцева.

В период проведения работ также некоторые потребители останутся без воды. О времени и зонах отключения водоснабжения сообщат дополнительно.