Мужчина-инвалид из Новоалтайска ползал возле девушки, которая избивала его и снимала видео
По словам напавшей, мужчина показывал свой половой орган семилетней девочке
26 сентября 2025, 08:45, ИА Амител
В Telegram-канале "Инцидент Барнаул" сообщили о ситуации в Новоалтайске, где на видео зафиксированы издевательства над мужчиной-инвалидом.
По словам очевидцев, пострадавший ранее попал в аварию и не может защитить себя. При этом отмечается, что он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени посвящал рыбалке, которая является его увлечением.
В тоже время девушка, избивающая мужчину, на видео говорит, что он приставал к ней, а потом показывал свой половой орган семилетней девочке.
Автор сообщения утверждает, что женщина, попавшая на запись, не только унижала и избивала инвалида, но и сломала его рыболовные снасти.
Информацию о произошедшем опубликовали в открытом доступе для привлечения внимания к инциденту.
09:26:13 26-09-2025
Вот сходил дядька пописить
14:06:53 26-09-2025
Гость (09:26:13 26-09-2025) Вот сходил дядька пописить... суть предьявы в том, этот инвалид что-то не то показывал другим маленьким девочкам.
и эта эльфоволосая типа решила проучить.
ну и настучала по колокольчикам.
вроде так.
повода особо возбуждаться не вижу.
12:41:36 26-09-2025
Так сейчас тетка на видео все что угодно будет говорить, иначе ей грозит уголовное дело за издевательство над беспомощным человеком, тем более пришедшим на рыбалку.
10:15:37 28-09-2025
Гость (12:41:36 26-09-2025) Так сейчас тетка на видео все что угодно будет говорить, ина... Теткам в России почти ничего не грозит.
10:42:56 28-09-2025
Гость (10:15:37 28-09-2025) Теткам в России почти ничего не грозит....
Если только кто-нибудь в месте без камер не придавит. 99% убийств за помело.