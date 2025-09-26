Мужчина-инвалид из Новоалтайска ползал возле девушки, которая избивала его и снимала видео

По словам напавшей, мужчина показывал свой половой орган семилетней девочке

26 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

В Telegram-канале "Инцидент Барнаул" сообщили о ситуации в Новоалтайске, где на видео зафиксированы издевательства над мужчиной-инвалидом.

По словам очевидцев, пострадавший ранее попал в аварию и не может защитить себя. При этом отмечается, что он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени посвящал рыбалке, которая является его увлечением.

В тоже время девушка, избивающая мужчину, на видео говорит, что он приставал к ней, а потом показывал свой половой орган семилетней девочке.

Автор сообщения утверждает, что женщина, попавшая на запись, не только унижала и избивала инвалида, но и сломала его рыболовные снасти.

Информацию о произошедшем опубликовали в открытом доступе для привлечения внимания к инциденту.