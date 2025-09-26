НОВОСТИПроисшествия

Мужчина-инвалид из Новоалтайска ползал возле девушки, которая избивала его и снимала видео

По словам напавшей, мужчина показывал свой половой орган семилетней девочке

26 сентября 2025, 08:45

В Telegram-канале "Инцидент Барнаул" сообщили о ситуации в Новоалтайске, где на видео зафиксированы издевательства над мужчиной-инвалидом.

По словам очевидцев, пострадавший ранее попал в аварию и не может защитить себя. При этом отмечается, что он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени посвящал рыбалке, которая является его увлечением.

В тоже время девушка, избивающая мужчину, на видео говорит, что он приставал к ней, а потом показывал свой половой орган семилетней девочке.

Автор сообщения утверждает, что женщина, попавшая на запись, не только унижала и избивала инвалида, но и сломала его рыболовные снасти.

Информацию о произошедшем опубликовали в открытом доступе для привлечения внимания к инциденту.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:26:13 26-09-2025

Вот сходил дядька пописить

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:06:53 26-09-2025

Гость (09:26:13 26-09-2025) Вот сходил дядька пописить... суть предьявы в том, этот инвалид что-то не то показывал другим маленьким девочкам.
и эта эльфоволосая типа решила проучить.
ну и настучала по колокольчикам.
вроде так.
повода особо возбуждаться не вижу.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:36 26-09-2025

Так сейчас тетка на видео все что угодно будет говорить, иначе ей грозит уголовное дело за издевательство над беспомощным человеком, тем более пришедшим на рыбалку.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:37 28-09-2025

Гость (12:41:36 26-09-2025) Так сейчас тетка на видео все что угодно будет говорить, ина... Теткам в России почти ничего не грозит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:56 28-09-2025

Гость (10:15:37 28-09-2025) Теткам в России почти ничего не грозит....
Если только кто-нибудь в месте без камер не придавит. 99% убийств за помело.

  0 Нравится
Ответить
