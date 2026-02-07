В Барнауле девять домов остались без холодной воды
Специалисты работают над устранением проблемы на трубопроводе
07 февраля 2026, 12:15, ИА Амител
В результате повреждения участка водопровода диаметром 100 миллиметров по адресу улица Антона Петрова, 241, девять многоквартирных зданий были отключены от водоснабжения. Информацию об этом предоставил "Росводоканал Барнаул".
Инцидент произошел в колодце водопроводной системы. Бригады специалистов уже приступили к ремонтным работам. Информация о предполагаемом времени восстановления подачи воды уточняется.
Потребители, оставшиеся без холодной воды, проживают по следующим адресам:
улица Антона Петрова, 235б, 237, 239, 241;
улица Попова, 98, 100, 102, 106, 108.
Также в зону отключения попала бойлерная, расположенная по улице Попова, 104, и торговый павильон по улице Попова, 237б.
13:25:30 07-02-2026
Всю ночь так-то воды не было. Утро для многих оказалось сюрпризом ни холодной ни горячей воды
13:26:30 07-02-2026
Не надо врать ни какой воды нет
07:27:11 09-02-2026
Гость (13:26:30 07-02-2026) Не надо врать ни какой воды нет... если нет холодной, то откуда взяться горячей? она подогревается в бойлере вашего дома из холодной воды.
13:35:00 07-02-2026
Столько домов снабжаются водой трубой диаметром 100 мм ?
08:51:45 09-02-2026
Коренной житель (13:35:00 07-02-2026) Столько домов снабжаются водой трубой диаметром 100 мм ?... Ответ в заголовке - 9 домов остались без воды.
14:03:49 07-02-2026
Еще больше стройте многоэтажек и при этом не меняйте водопровод!