В Барнауле девять домов остались без холодной воды

Специалисты работают над устранением проблемы на трубопроводе

07 февраля 2026, 12:15, ИА Амител

Специалисты выясняют, с чем связан выход воды на дорогу / Фото: amic.ru

В результате повреждения участка водопровода диаметром 100 миллиметров по адресу улица Антона Петрова, 241, девять многоквартирных зданий были отключены от водоснабжения. Информацию об этом предоставил "Росводоканал Барнаул".

Инцидент произошел в колодце водопроводной системы. Бригады специалистов уже приступили к ремонтным работам. Информация о предполагаемом времени восстановления подачи воды уточняется.

Потребители, оставшиеся без холодной воды, проживают по следующим адресам:

улица Антона Петрова, 235б, 237, 239, 241;

улица Попова, 98, 100, 102, 106, 108.

Также в зону отключения попала бойлерная, расположенная по улице Попова, 104, и торговый павильон по улице Попова, 237б.