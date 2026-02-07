НОВОСТИОбщество

В Барнауле девять домов остались без холодной воды

Специалисты работают над устранением проблемы на трубопроводе

07 февраля 2026, 12:15, ИА Амител

Специалисты выясняют, с чем связан выход воды на дорогу / Фото: amic.ru
Специалисты выясняют, с чем связан выход воды на дорогу / Фото: amic.ru

В результате повреждения участка водопровода диаметром 100 миллиметров по адресу улица Антона Петрова, 241, девять многоквартирных зданий были отключены от водоснабжения. Информацию об этом предоставил "Росводоканал Барнаул".

Инцидент произошел в колодце водопроводной системы. Бригады специалистов уже приступили к ремонтным работам. Информация о предполагаемом времени восстановления подачи воды уточняется.

Потребители, оставшиеся без холодной воды, проживают по следующим адресам:

улица Антона Петрова, 235б, 237, 239, 241;

улица Попова, 98, 100, 102, 106, 108.

Также в зону отключения попала бойлерная, расположенная по улице Попова, 104, и торговый павильон по улице Попова, 237б.

Барнаул Происшествия вода

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:25:30 07-02-2026

Всю ночь так-то воды не было. Утро для многих оказалось сюрпризом ни холодной ни горячей воды

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:30 07-02-2026

Не надо врать ни какой воды нет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:11 09-02-2026

Гость (13:26:30 07-02-2026) Не надо врать ни какой воды нет... если нет холодной, то откуда взяться горячей? она подогревается в бойлере вашего дома из холодной воды.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коренной житель

13:35:00 07-02-2026

Столько домов снабжаются водой трубой диаметром 100 мм ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:45 09-02-2026

Коренной житель (13:35:00 07-02-2026) Столько домов снабжаются водой трубой диаметром 100 мм ?... Ответ в заголовке - 9 домов остались без воды.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:49 07-02-2026

Еще больше стройте многоэтажек и при этом не меняйте водопровод!

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров