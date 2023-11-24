В Барнауле хулиганы прокололи колеса у нескольких машин

Во дворе дома № 3 по улице Сиреневой неизвестные прокололи колеса четырем иномаркам

24 ноября 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: скриншот из видео

Утро 24 ноября для четырех барнаульцев добрым точно не назовешь: они стали жертвами уличных хулиганов. На стоянке рядом с домом на ул. Сиреневой, 3, неизвестные прокололи колеса на их припаркованных машинах. В распоряжении редакции amic.ru оказалось видео от жильцов, в котором мужчина показывает и рассказывает, какую картину он увидел, когда вышел на улицу.

Переднее колесо оказалось пробито у Hyundai Solaris, Nissan Pathfinder, Hyundai ix35. Еще у одного Nissan прокололи заднее колесо. Кто мог совершить "нападение" на автомобили, пока неизвестно.