В Барнауле хулиганы прокололи колеса у нескольких машин
Во дворе дома № 3 по улице Сиреневой неизвестные прокололи колеса четырем иномаркам
24 ноября 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: скриншот из видео
Утро 24 ноября для четырех барнаульцев добрым точно не назовешь: они стали жертвами уличных хулиганов. На стоянке рядом с домом на ул. Сиреневой, 3, неизвестные прокололи колеса на их припаркованных машинах. В распоряжении редакции amic.ru оказалось видео от жильцов, в котором мужчина показывает и рассказывает, какую картину он увидел, когда вышел на улицу.
Переднее колесо оказалось пробито у Hyundai Solaris, Nissan Pathfinder, Hyundai ix35. Еще у одного Nissan прокололи заднее колесо. Кто мог совершить "нападение" на автомобили, пока неизвестно.
11:32:47 24-11-2023
не поделили места, наверно
12:30:41 24-11-2023
Гость (11:32:47 24-11-2023) не поделили места, наверно... сразу 4 места не поделили?
11:43:54 24-11-2023
гаражи, не, не слышал
12:12:04 24-11-2023
Гость (11:43:54 24-11-2023) гаражи, не, не слышал... Гараж? В городе? Слышал про такое чудо чудное, диво дивное. Но почти не видел.
13:17:06 24-11-2023
Гость (12:12:04 24-11-2023) Гараж? В городе? Слышал про такое чудо чудное, диво дивное. ... Правильно он все говорит. Бросают свои авто где попало, потом удивляются, что это с ними стало. Я тоже против, чтобы авто жили на улице, захламляя дворы и проезды.
12:47:59 24-11-2023
Гость (11:43:54 24-11-2023) гаражи, не, не слышал... колхозник?
14:00:55 24-11-2023
Считай чемодан с деньгами кинули на улице, а потом удивляются. что он кому-то помешал.
23:21:10 24-11-2023
Стало сильно много умных, но тупых.