В Барнауле крупный пожар охватил два частных дома по улице Шевченко
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в бане
09 октября 2025, 09:20, ИА Амител
В ночь на 9 октября в Барнауле произошел крупный пожар. Огонь охватил два частных дома на улице Шевченко. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Кроме того, на месте работали четыре звена газодымозащитников.
Спасатели вынесли из огня четыре газовых баллона, еще один разгерметизировался.
«От огня пострадали два частных дома и две надворные постройки, общая площадь горения составила порядка 100 кв. м», – уточнили в МЧС.
Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства пожара выясняют. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в бане.
09:28:35 09-10-2025
Расчищают место под новый человейник?
11:02:14 09-10-2025
Гость (09:28:35 09-10-2025) Расчищают место под новый человейник?... Да ну фигня, короткое замыкание в чужой бане никто устроить не может. Кроме хозяина бани