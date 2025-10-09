В Барнауле крупный пожар охватил два частных дома по улице Шевченко

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в бане

09 октября 2025, 09:20, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В ночь на 9 октября в Барнауле произошел крупный пожар. Огонь охватил два частных дома на улице Шевченко. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Кроме того, на месте работали четыре звена газодымозащитников.

Спасатели вынесли из огня четыре газовых баллона, еще один разгерметизировался.

«От огня пострадали два частных дома и две надворные постройки, общая площадь горения составила порядка 100 кв. м», – уточнили в МЧС.

Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства пожара выясняют. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в бане.