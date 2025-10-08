В Барнауле пожарные вывели более двадцати человек из горящего дома на проспекте Строителей

К счастью, обошлось без пострадавших

08 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Пожар

В Барнауле утром 8 октября произошел пожар в одной из квартир многоэтажки на проспекте Строителей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам спасли шесть человек, среди которых был ребенок. Еще 15 жильцов, включая двоих детей, эвакуировали из задымленных помещений.

Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. На месте работали 13 человек личного состава, три автоцистерны и автолестница.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросушилки.