В Барнауле пожарные вывели более двадцати человек из горящего дома на проспекте Строителей
К счастью, обошлось без пострадавших
08 октября 2025, 10:15, ИА Амител
Пожар
В Барнауле утром 8 октября произошел пожар в одной из квартир многоэтажки на проспекте Строителей.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам спасли шесть человек, среди которых был ребенок. Еще 15 жильцов, включая двоих детей, эвакуировали из задымленных помещений.
Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. На месте работали 13 человек личного состава, три автоцистерны и автолестница.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросушилки.
10:25:02 08-10-2025
Что за подача новостей?
По какому адресу пожар то был?
10:44:27 08-10-2025
Гость (10:25:02 08-10-2025) Что за подача новостей?По какому адресу пожар то был?... А вам не всё ли равно?
11:23:37 08-10-2025
Гость (10:25:02 08-10-2025) Что за подача новостей?По какому адресу пожар то был?... Ну, эти вечные недоговорки напрягают.
Я живу на Строителей, но вахтой на работе.
Сижу, по фоткам пытаюсь понять, по какому адресу горело, не наш ли дом...
12:53:30 08-10-2025
Гость (10:25:02 08-10-2025) Что за подача новостей?По какому адресу пожар то был?... Согласен. Где-то что-то произошло,люди испугались.
11:45:04 08-10-2025
из-за сушилок знаю уже 12 пожаров
09:43:59 09-10-2025
Да это дело рук застройщиков, расчистка или зачистка. Хоть бы одно экспертное заключение по факту обнародовали....НЕТ ЖЕ.