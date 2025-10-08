НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пожарные вывели более двадцати человек из горящего дома на проспекте Строителей

К счастью, обошлось без пострадавших

08 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Пожар

В Барнауле утром 8 октября произошел пожар в одной из квартир многоэтажки на проспекте Строителей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам спасли шесть человек, среди которых был ребенок. Еще 15 жильцов, включая двоих детей, эвакуировали из задымленных помещений.

Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. На месте работали 13 человек личного состава, три автоцистерны и автолестница.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросушилки.

Гость

10:25:02 08-10-2025

Что за подача новостей?
По какому адресу пожар то был?

Гость

10:44:27 08-10-2025

Гость (10:25:02 08-10-2025) Что за подача новостей?По какому адресу пожар то был?... А вам не всё ли равно?

Гость

11:23:37 08-10-2025

Гость (10:25:02 08-10-2025) Что за подача новостей?По какому адресу пожар то был?... Ну, эти вечные недоговорки напрягают.
Я живу на Строителей, но вахтой на работе.
Сижу, по фоткам пытаюсь понять, по какому адресу горело, не наш ли дом...

Пузырек

12:53:30 08-10-2025

Гость (10:25:02 08-10-2025) Что за подача новостей?По какому адресу пожар то был?... Согласен. Где-то что-то произошло,люди испугались.

Гость

11:45:04 08-10-2025

из-за сушилок знаю уже 12 пожаров

Гость

09:43:59 09-10-2025

Да это дело рук застройщиков, расчистка или зачистка. Хоть бы одно экспертное заключение по факту обнародовали....НЕТ ЖЕ.

