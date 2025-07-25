В Барнауле студент, заинтригованный заказным письмом, отдал мошенникам 250 тысяч рублей

Чтобы получить письмо, молодой человек зарегистрировался на неизвестном сайте через отправленную ссылку

25 июля 2025, 10:10, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 23-летний студент одного из вузов, поверив мошенникам, перевел на "безопасный счет" около 250 тысяч рублей, сообщает алтайское МВД.

«Поступил звонок через мессенджер от незнакомого мужчины, представившегося сотрудником почты. Собеседник пояснил, что на имя студента пришло заказное письмо. Чтобы его получить, необходимо зарегистрироваться на сайте через специальную ссылку», – рассказали в ведомстве.

Четверокурсник перешел по ссылке и подтвердил регистрацию через портал госуслуг, после чего ему поступило СМС-сообщение о взломе личного аккаунта.

После этого молодому человеку позвонил якобы сотрудник Центробанка и убедил перевести все сбережения на "безопасный счет". В итоге барнаулец отправил по указанным реквизитам около 250 тысяч рублей.

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность, не верить незнакомым, не передавать коды из СМС и не переводить деньги по указанию различных "сотрудников служб".Ранее другой студент заказал у мошенников флагманский телефон и два месяца ждал доставку в Бийск.