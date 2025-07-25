В Барнауле студент, заинтригованный заказным письмом, отдал мошенникам 250 тысяч рублей
Чтобы получить письмо, молодой человек зарегистрировался на неизвестном сайте через отправленную ссылку
25 июля 2025, 10:10, ИА Амител
В Барнауле 23-летний студент одного из вузов, поверив мошенникам, перевел на "безопасный счет" около 250 тысяч рублей, сообщает алтайское МВД.
«Поступил звонок через мессенджер от незнакомого мужчины, представившегося сотрудником почты. Собеседник пояснил, что на имя студента пришло заказное письмо. Чтобы его получить, необходимо зарегистрироваться на сайте через специальную ссылку», – рассказали в ведомстве.
Четверокурсник перешел по ссылке и подтвердил регистрацию через портал госуслуг, после чего ему поступило СМС-сообщение о взломе личного аккаунта.
После этого молодому человеку позвонил якобы сотрудник Центробанка и убедил перевести все сбережения на "безопасный счет". В итоге барнаулец отправил по указанным реквизитам около 250 тысяч рублей.
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность, не верить незнакомым, не передавать коды из СМС и не переводить деньги по указанию различных "сотрудников служб".Ранее другой студент заказал у мошенников флагманский телефон и два месяца ждал доставку в Бийск.
10:19:53 25-07-2025
Читая новости делаю выводы, что у молодых людей денег меньше, чем у пенсионеров, а мозгов также.
PS: пенсионеров жалко и правоохранительные органы обязаны их защищать. А молодежь пусть учится на своих ошибках, их мне не жалко.
10:28:38 25-07-2025
Интересно вот он до четвертого курса в информационном вакууме дожил?
Мне кажется уже у детей словосочетание "безопасный счёт" вызывает улыбку
10:49:14 25-07-2025
а неплохо студенчество живёт. надо им степендии отменить.
10:54:28 25-07-2025
Конченый Алень
11:55:08 25-07-2025
Вот таким права на вождение не нужно давать. Явно же не в себе.
13:26:32 25-07-2025
Государству уже мошенники подсказываю создать едины "безопасный счет". И пусть туда все переводы сначала поступают.
15:20:19 25-07-2025
Я в студенчестве был голодранцем, и что таить греха, корыстен был и при первой возможности заглядывал к бабушке в гости))) Там кормили. А тут...жирок срезали
17:14:56 25-07-2025
не слышал, что даунов берут в вузы.
хотя за деньги мож и берут.
плохо что через несколько лет он женится\, со всеми вытекающими