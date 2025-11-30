В Барнауле на свалку у дамбы Лесного пруда выбросили щенков
Животных спасла прохожая
30 ноября 2025, 11:00, ИА Амител
У дамбы Лесного пруда выбросили щенков / Фото: Скриншот из видео "Инцидент Барнаул"
В Барнауле, в районе дамбы Лесного пруда в Булыгино, неизвестные лица выбросили на мусорку щенков, оставив их погибать на холоде, пишет "Инцидент Барнаул".
«Что же вы, изверги, делаете? Вас бы самих раздеть и на мороз. Очень бы хотелось посмотреть на этого недочеловека», – с возмущением пишет очевидица происшествия.
К счастью, для щенков нашлась добрая женщина, которая не прошла мимо.
«Спасибо доброй женщине, которая их нашла и забрала, и даже накормить смогла», – добавляет Наталья.
11:12:57 30-11-2025
Благодарность, Человеку, женщине, спасшей щенков!
22:54:32 30-11-2025
Так и хочется сказать тем, кто выбросил щенков: " Вы звери, господа!" Вам аукнется, и очень сильно!!!
08:14:43 01-12-2025
Слава Богу,что среди нас есть люди.