В Барнауле на свалку у дамбы Лесного пруда выбросили щенков

Животных спасла прохожая

30 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

У дамбы Лесного пруда выбросили щенков / Фото: Скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

В Барнауле, в районе дамбы Лесного пруда в Булыгино, неизвестные лица выбросили на мусорку щенков, оставив их погибать на холоде, пишет "Инцидент Барнаул".

«Что же вы, изверги, делаете? Вас бы самих раздеть и на мороз. Очень бы хотелось посмотреть на этого недочеловека», – с возмущением пишет очевидица происшествия.

К счастью, для щенков нашлась добрая женщина, которая не прошла мимо.