В Барнауле на свалку у дамбы Лесного пруда выбросили щенков

Животных спасла прохожая

30 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

У дамбы Лесного пруда выбросили щенков / Фото: Скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

В Барнауле, в районе дамбы Лесного пруда в Булыгино, неизвестные лица выбросили на мусорку щенков, оставив их погибать на холоде, пишет "Инцидент Барнаул".

«Что же вы, изверги, делаете? Вас бы самих раздеть и на мороз. Очень бы хотелось посмотреть на этого недочеловека», – с возмущением пишет очевидица происшествия.

К счастью, для щенков нашлась добрая женщина, которая не прошла мимо. 

«Спасибо доброй женщине, которая их нашла и забрала, и даже накормить смогла», – добавляет Наталья.

Avatar Picture
Надежда

11:12:57 30-11-2025

Благодарность, Человеку, женщине, спасшей щенков!

Avatar Picture
Гость

22:54:32 30-11-2025

Так и хочется сказать тем, кто выбросил щенков: " Вы звери, господа!" Вам аукнется, и очень сильно!!!

Avatar Picture
Афиноген

08:14:43 01-12-2025

Слава Богу,что среди нас есть люди.

