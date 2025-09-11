Житель Барнаула впервые получил реальный срок за убийство щенка
Животное погибло от множественных травм
11 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
В Барнауле мужчина получил реальный срок за жестокое обращение с животным. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Суд признал мужчину виновным в том, что он в пьяном виде выбросил собаку из окна своей квартиры на четвертом этаже. От тяжелых травм питомец погиб.
Выяснилось, что мужчина действовал из хулиганских побуждений, просто издеваясь над животным.
«Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Суд апелляционной инстанции окончательно назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – отметили в ведомстве.
Напомним, что инцидент произошел еще в апреле. Происшествие случилось по улице Кулагина, 17.
11:54:25 11-09-2025
Ну вот, этот уже отхватил за дела свои.
12:12:05 11-09-2025
Сегодня только по телевизору смотрел сюжет, где обсуждали юридические аспекты касающиеся собак и хозяев. Там называли собаку имуществом.
12:44:48 11-09-2025
Гость (12:12:05 11-09-2025) Сегодня только по телевизору смотрел сюжет, где обсуждали юр... И что вы хотите этим сказать? Что имущество можно хоть варить заживо на медленном огне, или что? Есть статься за жестокое обращение с животными, по ней, если постараться, можно посадить на реальный срок. И неважно, было ли это твое имущество или ничейное. И да, почитайте на досуге про судьбу чела, который за мучительство кота (чужого) уехал на три года. Но такие как вы обычно на чужом примере не учатся)
13:36:46 11-09-2025
Гость (12:44:48 11-09-2025) И что вы хотите этим сказать? Что имущество можно хоть варит... Я просто суть сюжета пересказал. А выводы вы сами сделали, оценив меня в негативном ключе, а не ходульные законодательство, которое напрочь запуталось в собственной нелепости
12:32:14 11-09-2025
И поделом.
13:28:16 11-09-2025
Уровняли животное с человеком. Вернее, собаку поставили выше. Раньше к собакам было нейтральное отношение, теперь ненавижу.
15:58:16 11-09-2025
Гость (13:28:16 11-09-2025) Уровняли животное с человеком. Вернее, собаку поставили выше... Главное, чтобы вы не размножились. Если вы из-за статьи в интернетиках начали кого-то ненавидеть, то вам не детей, а на учет бы встать. Причем побыстрее. А то завтра вы так же к детям начнете относиться - вдруг вам какая-то еще статья в прессе "не зайдет".
17:48:51 11-09-2025
Гость (15:58:16 11-09-2025) Главное, чтобы вы не размножились. Если вы из-за статьи в ин... Не переживай за меня! Есть уже не одно поколение, продолжающее мой род.
А вот тебе надо позаботиться о своем здоровье, если раздаёшь в интернете советы "не размножаться". Навязываешь идеологию чайлд-фри? Оправдываешься тем, что собачки заменяют тебе деток?
Даже понять не в состоянии, что дело не в статьях из интернета, а применение судебной системой неадекватно сурового наказания за действия против животного, в то время как насилие против людей часто оценивают меньшими карами.
18:06:58 11-09-2025
Гость (17:48:51 11-09-2025) Не переживай за меня! Есть уже не одно поколение, продолжаю... Л - логика. 1. Какие-то люди "неадекватно" применяют самими же людьми созданные законы 2. Я буду ненавидеть за это собак. Ну прямо образчик незамутненности. Удачи. Равно как и в натягивании совы на глобус)
13:28:42 11-09-2025
сколько же латентных живодеров минусуют
13:35:15 11-09-2025
Гость (13:28:42 11-09-2025) сколько же латентных живодеров минусуют ... Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид, должны прежде всего заботиться о сохранности своей популяции, а не другого вида млекопитающих.
13:47:35 11-09-2025
Гость (13:35:15 11-09-2025) Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид,... Ученые нашли неочевидную причину низкой рождаемости: люди заводят собак в качестве заменителя ребенка
Ученые из Будапештского университета имени Этвеша Лорана выяснили, как культурные и личные обстоятельства влияют на все более глубокую интеграцию собак в структуру современных семей, особенно в странах с низкой рождаемостью — таких как страны Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Работа опубликована в журнале European Psychologist (EP).
В то время как рождаемость во всем мире снижается, любовь к собакам — особенно в роли «пушистых детей» — продолжает расти. Собаки не заменяют детей напрямую, но могут частично удовлетворять врожденную потребность человека заботиться о зависимом существе — с меньшими затратами и ответственностью.
Исследователи установили, что собаки обладают рядом качеств, которые делают их «идеальными кандидатами» на роль заменителя ребенка. Они зависят от человека, не могут самостоятельно выбирать пищу, прогулки или круг общения. К тому же они демонстрируют поведение, схожее с поведением маленьких детей: ищут внимания, учатся общению, и могут казаться беззащитными и невинными. У собак есть специальные мышцы на морде, позволяющие состроить умильную жалостливую морду ( у волков такой мышцы нет).
18:06:15 11-09-2025
Гость (13:47:35 11-09-2025) Ученые нашли неочевидную причину низкой рождаемости: люди за... Когда-то мой начальник сказал в разговоре о собачках, что его песик - это единственное живое существо в квартире, кто его встречает с работы с радостью,
17:15:27 11-09-2025
Гость (13:35:15 11-09-2025) Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид,... Какая прелесть. То есть теперь у нас мучительство и убийство животных по велению левой пятки - это адекватность.И даже база подведена. Впрочем, все закономерно - с животными можно делать все, что угодно во благо человечества, дети мигрантов - не люди, Пугачева - не женщина. Дальше список можно продолжить, подозреваю, что до резни оппонентов уже недалеко.
21:00:18 11-09-2025
Гость (13:35:15 11-09-2025) Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид,... Бестолку тут чего-то объяснять публике. Здравый смысл и адекватность давно погибли под завалами абсурда, лицемерия и махрового общественного психоза. Не тратьте силы
14:00:08 11-09-2025
Гость (13:28:42 11-09-2025) сколько же латентных живодеров минусуют ... А потом ноют здесь, что больниц им не хватает, и врачи все плохие)
13:29:55 11-09-2025
Гость (12:12:05 11-09-2025) Сегодня только по телевизору смотрел сюжет, где обсуждали юр... собака - живое существо, хозяин понес наказание за жестокость, и поделом
14:33:08 11-09-2025
Сказал бы, что собака выбесила его, и Вася кот. Аффект, все дела.
16:00:21 11-09-2025
Интересно, а вот когда правоохранительные органы привлекут к ответственности одного пейсателя, который на соседнем информационном ресурсе призывал травить детей вместо собак. А теперь блажит, что его слова не поняли и вырвали из контекста. Ну, возомнил себя депутатом, видимо. Или известной медийной личностью. Причем раньше он подписывался как Читатель. А потом стал Счастливцем. А вот сейчас он УМНЫЙ!!!!
16:38:19 11-09-2025
а где фотка то этого садиста? доказано - чел, который убивает зверя, может убить и человека!!
17:03:53 11-09-2025
так и рождаются маньяки. Сначала он котенка убьет, потом щенка ради удовольствия
а потом детей начнет уводить похищать и убивать когда собак мало станет
и поймать его будет очень трудно - они очень умные изворотливые предусмотрительные
19:13:53 11-09-2025
Холмс (17:03:53 11-09-2025) так и рождаются маньяки. Сначала он котенка убьет, потом щен... А когда собак мало станет?
21:00:40 11-09-2025
сколько живодеров здесь минусуют в истерике.
21:50:56 11-09-2025
Меня сложно удивить, но одичавшим землякам это удаётся. Как дружно они стучат по минусам любому, кто просто призывает к милосердию. Браво , господа, клыки вы уже отрастили, осталось только найти горло. Бог вам судья.
23:26:01 11-09-2025
Сибиряк. (21:50:56 11-09-2025) Меня сложно удивить, но одичавшим землякам это удаётся. Как ... Милосердие должно быть адресовано в первую очередь к людям, а собаки - уже потом.
00:05:09 12-09-2025
Почитала и нахожусь в ужасе, сколько людей злых. Мы же люди!!!! Человек приручил собаку много тысячалетий назад, она стала ему помощником, другом, товарищем, а теперь что? Человек издевается над своим другом и это поощряется комментаторами! 🤦🤦🤦🤦🤦Я думаю, это начало конца нашей популяции. Каждому прилетит свой бумеранг
06:52:08 12-09-2025
Гость (00:05:09 12-09-2025) Почитала и нахожусь в ужасе, сколько людей злых. Мы же люди!...
Что-то бумеранг к особи соседнего ресурса, призывавшего травить детей вместо собак, никак не прилетает. А ваше это напускное "милосердие" к собачкам осточертело уже до омерзения.
09:04:21 12-09-2025
Гость (06:52:08 12-09-2025) Что-то бумеранг к особи соседнего ресурса, призывавшего... Вообще не собачница, категорически против бездомных собак и их защищающих, но сегодняшние комментаторы и "минусаторы" просто приводят в ужас своей жестокостью и неадекватностью. Эта мразь, которое и должно вызывать омерзение, убило не бездомную агрессивную собаку, не защищала ребенка от агрессии. Оно просто нажралось и выместило на беззащитном, прирученном им существе свою несостоятельность и свои скрытые желания нанести увечья и причинить боль. И этому существу здесь поют фанфары?!?!? В его защиту все эти комментарии! Люди очнитесь, тут не о зоозащитниках речь. Такое существо с удовольствием проделало бы это и с другим человеком, но ему просто страшно ПОКА переступить эту черту, а еще страшнее получить наказание. И спасибо, что он получил это наказание сейчас.
09:33:47 12-09-2025
Гость (00:05:09 12-09-2025) Почитала и нахожусь в ужасе, сколько людей злых. Мы же люди!... Когда собака была помощником и другом, и отношение к ней было соответствующее, впрочем, без фанатизма. Могли и съесть, если есть нечего. Сейчас же собаки терроризируют города, разрывают на части детей, стариков, увечат, откусывают лица, разрывают беззащитных котов и домашних птиц. Неудивительно, что человек изменил своё отношение и защищает теперь _свою_ популяцию, свой вид от озверевших собак.