Житель Барнаула впервые получил реальный срок за убийство щенка

Животное погибло от множественных травм

11 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru
Собака / Фото: amic.ru

В Барнауле мужчина получил реальный срок за жестокое обращение с животным. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Суд признал мужчину виновным в том, что он в пьяном виде выбросил собаку из окна своей квартиры на четвертом этаже. От тяжелых травм питомец погиб.

Выяснилось, что мужчина действовал из хулиганских побуждений, просто издеваясь над животным.

«Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Суд апелляционной инстанции окончательно назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – отметили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел еще в апреле. Происшествие случилось по улице Кулагина, 17.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

11:54:25 11-09-2025

Ну вот, этот уже отхватил за дела свои.

Avatar Picture
Гость

12:12:05 11-09-2025

Сегодня только по телевизору смотрел сюжет, где обсуждали юридические аспекты касающиеся собак и хозяев. Там называли собаку имуществом.

Avatar Picture
Гость

12:44:48 11-09-2025

Гость (12:12:05 11-09-2025) Сегодня только по телевизору смотрел сюжет, где обсуждали юр... И что вы хотите этим сказать? Что имущество можно хоть варить заживо на медленном огне, или что? Есть статься за жестокое обращение с животными, по ней, если постараться, можно посадить на реальный срок. И неважно, было ли это твое имущество или ничейное. И да, почитайте на досуге про судьбу чела, который за мучительство кота (чужого) уехал на три года. Но такие как вы обычно на чужом примере не учатся)

Avatar Picture
Гость

13:36:46 11-09-2025

Гость (12:44:48 11-09-2025) И что вы хотите этим сказать? Что имущество можно хоть варит... Я просто суть сюжета пересказал. А выводы вы сами сделали, оценив меня в негативном ключе, а не ходульные законодательство, которое напрочь запуталось в собственной нелепости

Avatar Picture
Гость

12:32:14 11-09-2025

И поделом.

Avatar Picture
Гость

13:28:16 11-09-2025

Уровняли животное с человеком. Вернее, собаку поставили выше. Раньше к собакам было нейтральное отношение, теперь ненавижу.

Avatar Picture
Гость

15:58:16 11-09-2025

Гость (13:28:16 11-09-2025) Уровняли животное с человеком. Вернее, собаку поставили выше... Главное, чтобы вы не размножились. Если вы из-за статьи в интернетиках начали кого-то ненавидеть, то вам не детей, а на учет бы встать. Причем побыстрее. А то завтра вы так же к детям начнете относиться - вдруг вам какая-то еще статья в прессе "не зайдет".

Avatar Picture
Гость

17:48:51 11-09-2025

Гость (15:58:16 11-09-2025) Главное, чтобы вы не размножились. Если вы из-за статьи в ин... Не переживай за меня! Есть уже не одно поколение, продолжающее мой род.
А вот тебе надо позаботиться о своем здоровье, если раздаёшь в интернете советы "не размножаться". Навязываешь идеологию чайлд-фри? Оправдываешься тем, что собачки заменяют тебе деток?
Даже понять не в состоянии, что дело не в статьях из интернета, а применение судебной системой неадекватно сурового наказания за действия против животного, в то время как насилие против людей часто оценивают меньшими карами.

Avatar Picture
Гость

18:06:58 11-09-2025

Гость (17:48:51 11-09-2025) Не переживай за меня! Есть уже не одно поколение, продолжаю... Л - логика. 1. Какие-то люди "неадекватно" применяют самими же людьми созданные законы 2. Я буду ненавидеть за это собак. Ну прямо образчик незамутненности. Удачи. Равно как и в натягивании совы на глобус)

Avatar Picture
Гость

13:28:42 11-09-2025

сколько же латентных живодеров минусуют

Avatar Picture
Гость

13:35:15 11-09-2025

Гость (13:28:42 11-09-2025) сколько же латентных живодеров минусуют ... Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид, должны прежде всего заботиться о сохранности своей популяции, а не другого вида млекопитающих.

Avatar Picture
Гость

13:47:35 11-09-2025

Гость (13:35:15 11-09-2025) Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид,... Ученые нашли неочевидную причину низкой рождаемости: люди заводят собак в качестве заменителя ребенка
Ученые из Будапештского университета имени Этвеша Лорана выяснили, как культурные и личные обстоятельства влияют на все более глубокую интеграцию собак в структуру современных семей, особенно в странах с низкой рождаемостью — таких как страны Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Работа опубликована в журнале European Psychologist (EP).
В то время как рождаемость во всем мире снижается, любовь к собакам — особенно в роли «пушистых детей» — продолжает расти. Собаки не заменяют детей напрямую, но могут частично удовлетворять врожденную потребность человека заботиться о зависимом существе — с меньшими затратами и ответственностью.
Исследователи установили, что собаки обладают рядом качеств, которые делают их «идеальными кандидатами» на роль заменителя ребенка. Они зависят от человека, не могут самостоятельно выбирать пищу, прогулки или круг общения. К тому же они демонстрируют поведение, схожее с поведением маленьких детей: ищут внимания, учатся общению, и могут казаться беззащитными и невинными. У собак есть специальные мышцы на морде, позволяющие состроить умильную жалостливую морду ( у волков такой мышцы нет).

Avatar Picture
Горожанин.

18:06:15 11-09-2025

Гость (13:47:35 11-09-2025) Ученые нашли неочевидную причину низкой рождаемости: люди за... Когда-то мой начальник сказал в разговоре о собачках, что его песик - это единственное живое существо в квартире, кто его встречает с работы с радостью,

Avatar Picture
Гость

17:15:27 11-09-2025

Гость (13:35:15 11-09-2025) Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид,... Какая прелесть. То есть теперь у нас мучительство и убийство животных по велению левой пятки - это адекватность.И даже база подведена. Впрочем, все закономерно - с животными можно делать все, что угодно во благо человечества, дети мигрантов - не люди, Пугачева - не женщина. Дальше список можно продолжить, подозреваю, что до резни оппонентов уже недалеко.

Avatar Picture
Гость

21:00:18 11-09-2025

Гость (13:35:15 11-09-2025) Не живодеры, а адекватные люди. Люди, как биологический вид,... Бестолку тут чего-то объяснять публике. Здравый смысл и адекватность давно погибли под завалами абсурда, лицемерия и махрового общественного психоза. Не тратьте силы

Avatar Picture
Гость

14:00:08 11-09-2025

Гость (13:28:42 11-09-2025) сколько же латентных живодеров минусуют ... А потом ноют здесь, что больниц им не хватает, и врачи все плохие)

Avatar Picture
гость

13:29:55 11-09-2025

Гость (12:12:05 11-09-2025) Сегодня только по телевизору смотрел сюжет, где обсуждали юр... собака - живое существо, хозяин понес наказание за жестокость, и поделом

Avatar Picture
Гость

14:33:08 11-09-2025

Сказал бы, что собака выбесила его, и Вася кот. Аффект, все дела.

Avatar Picture
Гость

16:00:21 11-09-2025

Интересно, а вот когда правоохранительные органы привлекут к ответственности одного пейсателя, который на соседнем информационном ресурсе призывал травить детей вместо собак. А теперь блажит, что его слова не поняли и вырвали из контекста. Ну, возомнил себя депутатом, видимо. Или известной медийной личностью. Причем раньше он подписывался как Читатель. А потом стал Счастливцем. А вот сейчас он УМНЫЙ!!!!

Avatar Picture
Гость

16:38:19 11-09-2025

а где фотка то этого садиста? доказано - чел, который убивает зверя, может убить и человека!!

Avatar Picture
Холмс

17:03:53 11-09-2025

так и рождаются маньяки. Сначала он котенка убьет, потом щенка ради удовольствия
а потом детей начнет уводить похищать и убивать когда собак мало станет
и поймать его будет очень трудно - они очень умные изворотливые предусмотрительные

Avatar Picture
Гость

19:13:53 11-09-2025

Холмс (17:03:53 11-09-2025) так и рождаются маньяки. Сначала он котенка убьет, потом щен... А когда собак мало станет?

Avatar Picture
Гость

21:00:40 11-09-2025

сколько живодеров здесь минусуют в истерике.

Avatar Picture
Сибиряк.

21:50:56 11-09-2025

Меня сложно удивить, но одичавшим землякам это удаётся. Как дружно они стучат по минусам любому, кто просто призывает к милосердию. Браво , господа, клыки вы уже отрастили, осталось только найти горло. Бог вам судья.

Avatar Picture
Гость

23:26:01 11-09-2025

Сибиряк. (21:50:56 11-09-2025) Меня сложно удивить, но одичавшим землякам это удаётся. Как ... Милосердие должно быть адресовано в первую очередь к людям, а собаки - уже потом.

Avatar Picture
Гость

00:05:09 12-09-2025

Почитала и нахожусь в ужасе, сколько людей злых. Мы же люди!!!! Человек приручил собаку много тысячалетий назад, она стала ему помощником, другом, товарищем, а теперь что? Человек издевается над своим другом и это поощряется комментаторами! 🤦🤦🤦🤦🤦Я думаю, это начало конца нашей популяции. Каждому прилетит свой бумеранг

Avatar Picture
Гость

06:52:08 12-09-2025

Гость (00:05:09 12-09-2025) Почитала и нахожусь в ужасе, сколько людей злых. Мы же люди!...
Что-то бумеранг к особи соседнего ресурса, призывавшего травить детей вместо собак, никак не прилетает. А ваше это напускное "милосердие" к собачкам осточертело уже до омерзения.

Avatar Picture
Анна

09:04:21 12-09-2025

Гость (06:52:08 12-09-2025) Что-то бумеранг к особи соседнего ресурса, призывавшего... Вообще не собачница, категорически против бездомных собак и их защищающих, но сегодняшние комментаторы и "минусаторы" просто приводят в ужас своей жестокостью и неадекватностью. Эта мразь, которое и должно вызывать омерзение, убило не бездомную агрессивную собаку, не защищала ребенка от агрессии. Оно просто нажралось и выместило на беззащитном, прирученном им существе свою несостоятельность и свои скрытые желания нанести увечья и причинить боль. И этому существу здесь поют фанфары?!?!? В его защиту все эти комментарии! Люди очнитесь, тут не о зоозащитниках речь. Такое существо с удовольствием проделало бы это и с другим человеком, но ему просто страшно ПОКА переступить эту черту, а еще страшнее получить наказание. И спасибо, что он получил это наказание сейчас.

Avatar Picture
Гость

09:33:47 12-09-2025

Гость (00:05:09 12-09-2025) Почитала и нахожусь в ужасе, сколько людей злых. Мы же люди!... Когда собака была помощником и другом, и отношение к ней было соответствующее, впрочем, без фанатизма. Могли и съесть, если есть нечего. Сейчас же собаки терроризируют города, разрывают на части детей, стариков, увечат, откусывают лица, разрывают беззащитных котов и домашних птиц. Неудивительно, что человек изменил своё отношение и защищает теперь _свою_ популяцию, свой вид от озверевших собак.

