Житель Барнаула впервые получил реальный срок за убийство щенка

Животное погибло от множественных травм

11 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В Барнауле мужчина получил реальный срок за жестокое обращение с животным. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Суд признал мужчину виновным в том, что он в пьяном виде выбросил собаку из окна своей квартиры на четвертом этаже. От тяжелых травм питомец погиб.

Выяснилось, что мужчина действовал из хулиганских побуждений, просто издеваясь над животным.

«Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Суд апелляционной инстанции окончательно назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – отметили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел еще в апреле. Происшествие случилось по улице Кулагина, 17.