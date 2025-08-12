В Барнауле началась реконструкция дома купца Поскотинова, простоявшего заброшенным 20 лет

В мае этого года памятник архитектуры был продан на аукционе

12 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Реконструкция дома купца Поскотинова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле началась реконструкция заброшенного дома купца Поскотинова, который стоял в руинах последние двадцать лет. Здание, построенное в 1910-х годах, пережило Гражданскую войну и пожар, но сохранило свою уникальную архитектуру. В мае этого года строение было продано на аукционе. Новым владельцем стал бизнесмен Евгений Нагорнев, предложивший 6,3 миллиона рублей за объект, стартовая цена которого составляла всего 1 рубль.

Нагорнев обязался восстановить дом в течение семи лет, при этом аренда земли под зданием будет стоить всего 1 рубль в год. Реставрация не ограничится лишь сохранением исторического облика здания, его необходимо адаптировать под современные нужды, пишет "Толк".

Сейчас территория огорожена забором, убираются деревянные сгоревшие и прогнившие перекрытия, а также поросль. Начало новой истории особняка Поскотинова – в нашем фоторепортаже.