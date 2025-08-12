В Барнауле началась реконструкция дома купца Поскотинова, простоявшего заброшенным 20 лет
В мае этого года памятник архитектуры был продан на аукционе
12 августа 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле началась реконструкция заброшенного дома купца Поскотинова, который стоял в руинах последние двадцать лет. Здание, построенное в 1910-х годах, пережило Гражданскую войну и пожар, но сохранило свою уникальную архитектуру. В мае этого года строение было продано на аукционе. Новым владельцем стал бизнесмен Евгений Нагорнев, предложивший 6,3 миллиона рублей за объект, стартовая цена которого составляла всего 1 рубль.
Нагорнев обязался восстановить дом в течение семи лет, при этом аренда земли под зданием будет стоить всего 1 рубль в год. Реставрация не ограничится лишь сохранением исторического облика здания, его необходимо адаптировать под современные нужды, пишет "Толк".
Сейчас территория огорожена забором, убираются деревянные сгоревшие и прогнившие перекрытия, а также поросль. Начало новой истории особняка Поскотинова – в нашем фоторепортаже.
09:20:54 12-08-2025
А что, после купца там больше не было нового хозяина?
09:34:48 12-08-2025
А государство отвернулось от всех этих памятников старины?Всё на плечи кого нибудь?Где объекты ,которые восстановлены государственным финансированием?Странная какая то позиция.Говорим об исторической памяти,но выходит ,только говорим.
11:06:46 12-08-2025
Афиноген (09:34:48 12-08-2025)
Если это не приносит доход, то государству это не интересно
11:26:31 12-08-2025
Вот и плохо,если это так.Нельзя всё переводить в плоскость дохода.Есть ,ведь ,и другие ценности.Моральные ,духовные,нравственные.Что можно подумать ,когда видишь не один десяток лет, разваливающиеся памятники старины?Какое это имеет влияние на молодёжь?Как то в советское время отношение к этому вопросу было более ответственным.Патриотизм то ,отсюда берёт корни.На что мы можем рассчитывать?