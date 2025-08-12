НОВОСТИОбщество

В Барнауле началась реконструкция дома купца Поскотинова, простоявшего заброшенным 20 лет

В мае этого года памятник архитектуры был продан на аукционе

12 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Реконструкция дома купца Поскотинова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле началась реконструкция заброшенного дома купца Поскотинова, который стоял в руинах последние двадцать лет. Здание, построенное в 1910-х годах, пережило Гражданскую войну и пожар, но сохранило свою уникальную архитектуру. В мае этого года строение было продано на аукционе. Новым владельцем стал бизнесмен Евгений Нагорнев, предложивший 6,3 миллиона рублей за объект, стартовая цена которого составляла всего 1 рубль.

Нагорнев обязался восстановить дом в течение семи лет, при этом аренда земли под зданием будет стоить всего 1 рубль в год. Реставрация не ограничится лишь сохранением исторического облика здания, его необходимо адаптировать под современные нужды, пишет "Толк".

Сейчас территория огорожена забором, убираются деревянные сгоревшие и прогнившие перекрытия, а также поросль. Начало новой истории особняка Поскотинова – в нашем фоторепортаже.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

09:20:54 12-08-2025

А что, после купца там больше не было нового хозяина?

  0
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:34:48 12-08-2025

А государство отвернулось от всех этих памятников старины?Всё на плечи кого нибудь?Где объекты ,которые восстановлены государственным финансированием?Странная какая то позиция.Говорим об исторической памяти,но выходит ,только говорим.

  13
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:46 12-08-2025

Афиноген (09:34:48 12-08-2025) А государство отвернулось от всех этих памятников старины?Вс...
Если это не приносит доход, то государству это не интересно

  9
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

11:26:31 12-08-2025

Гость (11:06:46 12-08-2025) Если это не приносит доход, то государству это не интере... Вот и плохо,если это так.Нельзя всё переводить в плоскость дохода.Есть ,ведь ,и другие ценности.Моральные ,духовные,нравственные.Что можно подумать ,когда видишь не один десяток лет, разваливающиеся памятники старины?Какое это имеет влияние на молодёжь?Как то в советское время отношение к этому вопросу было более ответственным.Патриотизм то ,отсюда берёт корни.На что мы можем рассчитывать?

  15
Ответить
