В Барнауле начали устанавливать новогодний городок на Мало-Тобольской

На пешеходной зоне появится световой потолок, шестиметровая ель в цветах триколора и композиция в виде русского кокошника

26 ноября 2025, 16:42, ИА Амител

Новогодний городок на Мало-Тобольской / Фото: администрация Центрального района Барнаула

В Барнауле полным ходом идут работы по созданию праздничного новогоднего городка на пешеходной улице Мало-Тобольской. Специалисты приступили к монтажу масштабного светового потолка, который станет ключевым элементом освещения всей территории, сообщает администрация Центрального района города.

В этом году горожан ждут значительные изменения в оформлении – на входе со стороны проспекта Ленина появится впечатляющая объемно-пространственная композиция в виде традиционного русского кокошника, выполненная с использованием современных световых технологий.

Центральным украшением городка станет искусственная ель высотой шесть метров, которую декорируют шарами в цветовой гамме российского триколора.

Особое внимание организаторы уделяют созданию единой праздничной атмосферы на всей протяженности пешеходной зоны, которая традиционно пользуется популярностью у жителей города в зимний период.

Для посетителей подготовлены разнообразные тематические фотозоны с участием персонажей из русских сказок и былин, которые позволят сделать уникальные памятные снимки.

Дополнят праздничную картину многочисленные светящиеся инсталляции в виде елей и декоративных шаров, а для самых юных гостей установят две современные детские горки.

Ранее amic. ru рассказал, как парк "Центральный" в Барнауле украшают к Новому году.