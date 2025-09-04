НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле незнакомец преследовал ребенка, предлагая прокатиться на велосипеде

Запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что незнакомец целенаправленно шел за мальчиком

04 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Подозреваемый мужчина / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
Подозреваемый мужчина / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

Жительница Барнаула сообщила в Telegram-канале "В курсе 22", что неизвестный мужчина целенаправленно следил за ее сыном, после чего предложил ему покататься на своем велосипеде.

По словам женщины, она заметила, как ее ребенок ехал на чужом велосипеде рядом с незнакомцем, который придерживал транспорт. Она немедленно вмешалась и отправила мальчика домой.

Как выяснилось, мужчина сначала поздоровался с ребенком в одном магазине, затем проследовал за ним в другой. Запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что незнакомец целенаправленно шел за мальчиком в районе краевой спортивной школы на улице Г. Исакова.

Полиция Барнаула зарегистрировала сообщение и проводит проверку. Правоохранители устанавливают личность мужчины и все обстоятельства произошедшего. 

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 6

Avatar Picture
Вова

13:56:55 04-09-2025

педофил. скинуть надо было его фото в соответствующую группу и наказать попросить. Нашлись бы мужики воспитали бы извращенца. Многовато что то их у нас развелось слишком.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:24:42 04-09-2025

Вова (13:56:55 04-09-2025) педофил. скинуть надо было его фото в соответствующую группу... накажут - сядут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:53 04-09-2025

Вова (13:56:55 04-09-2025) педофил. скинуть надо было его фото в соответствующую группу... Не обязательно педофил. Может, на органы заказ поступил. А вы уже человека оговорили.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:57 04-09-2025

Фото не четкое. Интурист?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:55 04-09-2025

осень, у многих шизиков обострение

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:29:52 01-10-2025

А тот факт что ее сынуля ехал на чужом велосипеде не смутило?
Типа а че такова? а тут мужчина незнакомый ну конечно же везде же педофилы мерещатся.
А с другой стороны попади ее дитятко в неприятную ситуацию и все мимо пройдут, будет потом яжемамка истерить что ни одного мужчины не оказалось.

  0 Нравится
Ответить
