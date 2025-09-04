В Барнауле незнакомец преследовал ребенка, предлагая прокатиться на велосипеде

Запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что незнакомец целенаправленно шел за мальчиком

04 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Подозреваемый мужчина / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

Жительница Барнаула сообщила в Telegram-канале "В курсе 22", что неизвестный мужчина целенаправленно следил за ее сыном, после чего предложил ему покататься на своем велосипеде.

По словам женщины, она заметила, как ее ребенок ехал на чужом велосипеде рядом с незнакомцем, который придерживал транспорт. Она немедленно вмешалась и отправила мальчика домой.

Как выяснилось, мужчина сначала поздоровался с ребенком в одном магазине, затем проследовал за ним в другой. Запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что незнакомец целенаправленно шел за мальчиком в районе краевой спортивной школы на улице Г. Исакова.

Полиция Барнаула зарегистрировала сообщение и проводит проверку. Правоохранители устанавливают личность мужчины и все обстоятельства произошедшего.