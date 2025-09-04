В Барнауле незнакомец преследовал ребенка, предлагая прокатиться на велосипеде
Запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что незнакомец целенаправленно шел за мальчиком
04 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
Жительница Барнаула сообщила в Telegram-канале "В курсе 22", что неизвестный мужчина целенаправленно следил за ее сыном, после чего предложил ему покататься на своем велосипеде.
По словам женщины, она заметила, как ее ребенок ехал на чужом велосипеде рядом с незнакомцем, который придерживал транспорт. Она немедленно вмешалась и отправила мальчика домой.
Как выяснилось, мужчина сначала поздоровался с ребенком в одном магазине, затем проследовал за ним в другой. Запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что незнакомец целенаправленно шел за мальчиком в районе краевой спортивной школы на улице Г. Исакова.
Полиция Барнаула зарегистрировала сообщение и проводит проверку. Правоохранители устанавливают личность мужчины и все обстоятельства произошедшего.
13:56:55 04-09-2025
педофил. скинуть надо было его фото в соответствующую группу и наказать попросить. Нашлись бы мужики воспитали бы извращенца. Многовато что то их у нас развелось слишком.
14:24:42 04-09-2025
Вова (13:56:55 04-09-2025) педофил. скинуть надо было его фото в соответствующую группу... накажут - сядут.
18:51:53 04-09-2025
Вова (13:56:55 04-09-2025) педофил. скинуть надо было его фото в соответствующую группу... Не обязательно педофил. Может, на органы заказ поступил. А вы уже человека оговорили.
14:18:57 04-09-2025
Фото не четкое. Интурист?
14:22:55 04-09-2025
осень, у многих шизиков обострение
19:29:52 01-10-2025
А тот факт что ее сынуля ехал на чужом велосипеде не смутило?
Типа а че такова? а тут мужчина незнакомый ну конечно же везде же педофилы мерещатся.
А с другой стороны попади ее дитятко в неприятную ситуацию и все мимо пройдут, будет потом яжемамка истерить что ни одного мужчины не оказалось.