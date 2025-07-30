В Барнауле незнакомец пытался заманить девочек в машину
Он предлагал съездить на речку
30 июля 2025, 15:40, ИА Амител
Мужчина / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле неизвестный мужчина предпринял попытку заманить девочек в свой автомобиль, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул". По словам очевидца, произошло это на улице Георгиева, 44.
Сначала злоумышленник обратился к детям с отвлеченным вопросом, но когда одна из девочек подошла ближе, неожиданно предложил им сесть в машину и поехать с ним на речку.
«Когда я попыталась уйти, он вышел из автомобиля и стал настойчиво звать нас обратно, в итоге мне пришлось убежать», - рассказала одна из девочек.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина пытался увести школьницу с детской площадки, предлагая конфеты.
Ловить и балтышки рубить.
Без суда и следствия.
16:04:42 30-07-2025
Гость (15:45:52 30-07-2025) Ловить и балтышки рубить.Без суда и следствия.... На кол(
16:57:21 30-07-2025
Гость (15:45:52 30-07-2025) Ловить и балтышки рубить.Без суда и следствия.... Судя по новости, по вашим высказываниям и плюсанувшим - дикость в обществе навсегда победила цивилизацию.
16:09:46 30-07-2025
Сколько лет-то девочкам?
16:41:42 30-07-2025
Похоже номер автомобиля засветили именно с этой целью, возникает вопрос: а не желает ли кто-то свести счеты чужими руками? Новость из разряда ОБС (одна баба сказала), заявление в полицию, как следует понимать из сообщения, никто не подавал.
18:23:04 30-07-2025
Гость (15:45:52 30-07-2025) Ловить и балтышки рубить.Без суда и следствия.... Без суда и следствия себе отруби. Георгиева 44 народу днем немеряно. Сколько таких оговоров знаете, почитайте.
16:56:24 30-07-2025
Рубить- средневековье)). Подобным утыркам - химическая стерилизацию. Укольчик- и всё- махом умирает и либидо и сама возможность
22:11:13 30-07-2025
Гость (16:56:24 30-07-2025) Рубить- средневековье)). Подобным утыркам - химическая стери... Это гуманно. А надо так, чтобы до мозга костей доходило и долго отрыгивалось. Тут надо как в "Пиле" - медленно и точечно.
22:42:12 30-07-2025
Гость (16:56:24 30-07-2025) Рубить- средневековье)). Подобным утыркам - химическая стери... так а другим извращенцам должен быть урок. ну как в Китае, там отлично придумано