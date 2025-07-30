В Барнауле незнакомец пытался заманить девочек в машину

Он предлагал съездить на речку

30 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Мужчина / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестный мужчина предпринял попытку заманить девочек в свой автомобиль, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул". По словам очевидца, произошло это на улице Георгиева, 44.

Сначала злоумышленник обратился к детям с отвлеченным вопросом, но когда одна из девочек подошла ближе, неожиданно предложил им сесть в машину и поехать с ним на речку.

«Когда я попыталась уйти, он вышел из автомобиля и стал настойчиво звать нас обратно, в итоге мне пришлось убежать», - рассказала одна из девочек.

