В Барнауле обновили детские площадки в 39 дворах
Вскоре детские игровые комплексы и спортивные элементы появятся еще в 18 дворах
15 сентября 2023, 17:45, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Детские площадки обновили в 39 дворах Барнаула. Работы выполнялись по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в мэрии.
Речь идет о следующих адресах:
- ул. Георгия Исакова, 202, 212;
- ул. Малахова, 68;
- ул. Взлетная, 51;
- ул. Попова, 192, 55, 57,
- ул. 50 лет СССР, 15, 27, 39;
- Павловский тракт, 283;
- ул. Сиреневая, 1, 9, корп. 2;
- ул. Балтийская, 55;
- ул. Георгиева, 30, 41, 44;
- ул. Островского, 62;
- ул. Ким, 33;
- ул. Кулагина, 26;
- пр. Комсомольский, 134;
- ул. Восточная, 131;
- ул. Сухэ-Батора, 8, 18;
- ул. Молодежная, 62а;
- ул. Тимуровская, 25;
- ул. Шукшина, 15, 28;
- ул. Солнцева, 9;
- ул. 40 лет Октября, 14;
- ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 6;
- ул. Лазурная, 26, 34;
- ул. Мусоргского, 21;
- ул. Петра Сухова, 68;
- ул. Германа Титова, 48;
- ул. Панфиловцев, 7, 15;
- ул. Юрина,192.
Как рассказал председатель комитета ЖКХ Андрей Никулин, обновленные площадки рассчитаны на детей разного возраста и укомплектованы песочницами, качелями, каруселями, тренажерами, турниками. Все элементы надежные и безопасные, гарантия от подрядчика на них составляет три года.
Вскоре детские игровые комплексы и спортивные элементы появятся еще в 18 дворах.
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