В Барнауле обновили детские площадки в 39 дворах

Вскоре детские игровые комплексы и спортивные элементы появятся еще в 18 дворах

15 сентября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Детские площадки обновили в 39 дворах Барнаула. Работы выполнялись по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в мэрии.

Речь идет о следующих адресах:

ул. Георгия Исакова, 202, 212;

ул. Малахова, 68;

ул. Взлетная, 51;

ул. Попова, 192, 55, 57,

ул. 50 лет СССР, 15, 27, 39;

Павловский тракт, 283;

ул. Сиреневая, 1, 9, корп. 2;

ул. Балтийская, 55;

ул. Георгиева, 30, 41, 44;

ул. Островского, 62;

ул. Ким, 33;

ул. Кулагина, 26;

пр. Комсомольский, 134;

ул. Восточная, 131;

ул. Сухэ-Батора, 8, 18;

ул. Молодежная, 62а;

ул. Тимуровская, 25;

ул. Шукшина, 15, 28;

ул. Солнцева, 9;

ул. 40 лет Октября, 14;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 6;

ул. Лазурная, 26, 34;

ул. Мусоргского, 21;

ул. Петра Сухова, 68;

ул. Германа Титова, 48;

ул. Панфиловцев, 7, 15;

ул. Юрина,192.

Как рассказал председатель комитета ЖКХ Андрей Никулин, обновленные площадки рассчитаны на детей разного возраста и укомплектованы песочницами, качелями, каруселями, тренажерами, турниками. Все элементы надежные и безопасные, гарантия от подрядчика на них составляет три года.

Вскоре детские игровые комплексы и спортивные элементы появятся еще в 18 дворах.