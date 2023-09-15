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В Барнауле обновили детские площадки в 39 дворах

Вскоре детские игровые комплексы и спортивные элементы появятся еще в 18 дворах

15 сентября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Детские площадки обновили в 39 дворах Барнаула. Работы выполнялись по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в мэрии.

Речь идет о следующих адресах:

  • ул. Георгия Исакова, 202, 212;
  • ул. Малахова, 68;
  • ул. Взлетная, 51;
  • ул. Попова, 192,  55, 57, 
  • ул. 50 лет СССР, 15, 27, 39;
  • Павловский тракт, 283;
  • ул. Сиреневая, 1, 9, корп. 2;
  • ул. Балтийская, 55;
  • ул. Георгиева, 30, 41, 44;
  • ул. Островского, 62;
  • ул. Ким, 33;
  • ул. Кулагина, 26;
  • пр. Комсомольский, 134;
  • ул. Восточная, 131;
  • ул. Сухэ-Батора, 8, 18;
  • ул. Молодежная, 62а;
  • ул. Тимуровская, 25;
  • ул. Шукшина, 15, 28;
  • ул. Солнцева, 9;
  • ул. 40 лет Октября, 14;
  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 6;
  • ул. Лазурная, 26, 34;
  • ул. Мусоргского, 21;
  • ул. Петра Сухова, 68;
  • ул. Германа Титова, 48;
  • ул. Панфиловцев, 7, 15;
  • ул. Юрина,192.

Как рассказал председатель комитета ЖКХ Андрей Никулин, обновленные площадки рассчитаны на детей разного возраста и укомплектованы песочницами, качелями, каруселями, тренажерами, турниками. Все элементы надежные и безопасные, гарантия от подрядчика на них составляет три года. 

Вскоре детские игровые комплексы и спортивные элементы появятся еще в 18 дворах.

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Комментарии 1

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надежда

23:20:52 15-09-2023

А где сетки на ворота футбольные? Потрясли при установке и собрали в сумку. Больше ни кто не видел. Сухэ-Батора 8

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